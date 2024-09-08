Шаппс призвал правительство Британии разрешить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow
Категория
Украина
Дата публикации

Шаппс призвал правительство Британии разрешить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow

Шаппс призвал правительство Британии разрешить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow
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Источник:  The Times

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал правительство снять ограничения на использование Украины ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

Главные тезисы

  • Грант Шаппс призывает снять ограничения на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России.
  • Отсутствие разрешения на применение Storm Shadow украинцами подрывает доверие к Лондону как союзнику Киева, считает экс-министр обороны.
  • Бывший министр также призывает британское правительство побудить другие страны снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины и поддержать четкий ультиматум в адрес Путина.
  • Эффективность ударов ракет Storm Shadow по целям на территории РФ зависит от разрешения США на использование их ракет HARM и MALD.

Почему Украина должна бить по РФ ракетами Storm Shadow

Как отметил Грант Шаппс, на фоне последних воздушных атак России на украинские города, в том числе с применением управляемых авиационных бомб, "мы должны срочно одобрить использование нашего дальнобойного оружия на территории России".

Мы знаем, что многие атаки выходят с территории России. Однако кроме нашего разрешения наносить удары по Крыму британскими ракетами, мы до сих пор избегаем позволять нашим украинским союзникам поражать источники этих атак, — подчеркивает бывший чиновник.

По мнению эксминистра обороны Великобритании, отсутствие разрешения на использование Украиной Storm Shadow "там, где они могли бы быть самыми эффективными", подрывает доверие к Лондону как союзнику Киева.

Если вы продолжите убивать мужчин, женщин и детей управляемыми авиационными бомбами, выпущенными с территории России, мы заставим мировое сообщество разрешить использование наших дальнобойных ракет для уничтожения ваших пусковых установок, где бы они ни находились — даже на территории России, — добавляет Шаппс.

Бывший министр также призвал британское правительство побудить Францию, США и "осторожнее" Германию снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины и выдвинуть Путину четкий ультиматум: прекратите атаки на Украину, или мы поддержим ответ Украины.

В последние недели Украина активно призывает союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать, в частности, самолеты, запускающие крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.

Почему эффективность ударов Storm Shadow по целям на территории РФ зависит от США

Великобритания и Франция могут давать разрешение на удары Storm Shadow по территории России столько, сколько им хочется, но если США не позволят использовать свои ракеты HARM и MALD, украинцы, вероятно, будут просто тратить ценное оружие впустую, — отмечают журналисты.

Авторы публикации подчеркивают, что сама по себе ракета Storm Shadow ограничена в применении.

Напомним, что в некоторых случаях Storm Shadow использовались именно вместе с американскими ракетами HARM и MALD.

HARM либо уничтожают российские оборонные радары, либо заставляют их выключаться, а MALD гарантируют, что все работающие радары будут иметь на своих экранах сигналы, и россияне не поймут, какие из них являются Storm Shadows... И HARM, и MALD производят в США, и поэтому все взгляды сейчас направлены на Вашингтон, — отмечается в материале.

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