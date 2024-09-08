Шаппс призвал правительство Британии разрешить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал правительство снять ограничения на использование Украины ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России.
Главные тезисы
- Грант Шаппс призывает снять ограничения на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России.
- Отсутствие разрешения на применение Storm Shadow украинцами подрывает доверие к Лондону как союзнику Киева, считает экс-министр обороны.
- Бывший министр также призывает британское правительство побудить другие страны снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины и поддержать четкий ультиматум в адрес Путина.
- Эффективность ударов ракет Storm Shadow по целям на территории РФ зависит от разрешения США на использование их ракет HARM и MALD.
Почему Украина должна бить по РФ ракетами Storm Shadow
Как отметил Грант Шаппс, на фоне последних воздушных атак России на украинские города, в том числе с применением управляемых авиационных бомб, "мы должны срочно одобрить использование нашего дальнобойного оружия на территории России".
По мнению эксминистра обороны Великобритании, отсутствие разрешения на использование Украиной Storm Shadow "там, где они могли бы быть самыми эффективными", подрывает доверие к Лондону как союзнику Киева.
Бывший министр также призвал британское правительство побудить Францию, США и "осторожнее" Германию снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины и выдвинуть Путину четкий ультиматум: прекратите атаки на Украину, или мы поддержим ответ Украины.
В последние недели Украина активно призывает союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать, в частности, самолеты, запускающие крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.
Почему эффективность ударов Storm Shadow по целям на территории РФ зависит от США
Авторы публикации подчеркивают, что сама по себе ракета Storm Shadow ограничена в применении.
Напомним, что в некоторых случаях Storm Shadow использовались именно вместе с американскими ракетами HARM и MALD.
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