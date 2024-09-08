Шаппс призвал правительство Британии разрешить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал правительство снять ограничения на использование Украины ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

Почему Украина должна бить по РФ ракетами Storm Shadow

Как отметил Грант Шаппс, на фоне последних воздушных атак России на украинские города, в том числе с применением управляемых авиационных бомб, "мы должны срочно одобрить использование нашего дальнобойного оружия на территории России".

Мы знаем, что многие атаки выходят с территории России. Однако кроме нашего разрешения наносить удары по Крыму британскими ракетами, мы до сих пор избегаем позволять нашим украинским союзникам поражать источники этих атак, — подчеркивает бывший чиновник. Поделиться

По мнению эксминистра обороны Великобритании, отсутствие разрешения на использование Украиной Storm Shadow "там, где они могли бы быть самыми эффективными", подрывает доверие к Лондону как союзнику Киева.

Если вы продолжите убивать мужчин, женщин и детей управляемыми авиационными бомбами, выпущенными с территории России, мы заставим мировое сообщество разрешить использование наших дальнобойных ракет для уничтожения ваших пусковых установок, где бы они ни находились — даже на территории России, — добавляет Шаппс. Поделиться

Бывший министр также призвал британское правительство побудить Францию, США и "осторожнее" Германию снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины и выдвинуть Путину четкий ультиматум: прекратите атаки на Украину, или мы поддержим ответ Украины.

В последние недели Украина активно призывает союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать, в частности, самолеты, запускающие крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.

Почему эффективность ударов Storm Shadow по целям на территории РФ зависит от США

Великобритания и Франция могут давать разрешение на удары Storm Shadow по территории России столько, сколько им хочется, но если США не позволят использовать свои ракеты HARM и MALD, украинцы, вероятно, будут просто тратить ценное оружие впустую, — отмечают журналисты. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что сама по себе ракета Storm Shadow ограничена в применении.

Напомним, что в некоторых случаях Storm Shadow использовались именно вместе с американскими ракетами HARM и MALD.