Удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории РФ украинскими военными не будут эффективны без вспомогательного использования американских ракет.
Главные тезисы
- Украина не сможет эффективно использовать ракеты Storm Shadow против России без дополнительной помощи американских ракет HARM и MALD.
- Сотрудничество с США является ключевым фактором для повышения эффективности военных операций Украины против России.
- Применение ракет HARM и MALD в сочетании с Storm Shadow позволяет уничтожать российские оборонные объекты и избегать их сбивания.
- Украина надеется на разрешение использовать американские ракетные системы HARM и MALD, а также ATACMS для успешного достижения целей военной стратегии.
- Важность согласованной работы с США подчеркивается как основное условие для повышения эффективности ударов ракет Storm Shadow по России.
Почему эффективность ударов Storm Shadow по целям на территории РФ зависит от США
Авторы публикации подчеркивают, что сама по себе ракета Storm Shadow ограничена в применении.
Как ВСУ с помощью ракет США повышали эффективность использования Storm Shadow
Напомним, что в некоторых случаях Storm Shadow использовались именно вместе с американскими ракетами HARM и MALD.
Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский, по всей вероятности, надеется не только на разрешение использовать HARM и MALD, но и армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS).
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