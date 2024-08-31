По сути, SCALP/Storm Shadow – это небольшой дозвуковой роботизированный реактивный самолет. В 1980-х годах это считалось сложной штукой, но сбить дозвуковой самолет далеко не невозможно: именно поэтому SCALP/Storm Shadow сам по себе не очень полезен. Без всякой помощи он, вероятнее всего, будет сбит российским ПВО до того, как достигнет цели, - объясняют авторы материала.