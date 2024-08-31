Украина не сможет эффективно бить по РФ Storm Shadow без дополнительной помощи США
Категория
Политика
Дата публикации

Украина не сможет эффективно бить по РФ Storm Shadow без дополнительной помощи США

Storm Shadow
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории РФ украинскими военными не будут эффективны без вспомогательного использования американских ракет.

Главные тезисы

  • Украина не сможет эффективно использовать ракеты Storm Shadow против России без дополнительной помощи американских ракет HARM и MALD.
  • Сотрудничество с США является ключевым фактором для повышения эффективности военных операций Украины против России.
  • Применение ракет HARM и MALD в сочетании с Storm Shadow позволяет уничтожать российские оборонные объекты и избегать их сбивания.
  • Украина надеется на разрешение использовать американские ракетные системы HARM и MALD, а также ATACMS для успешного достижения целей военной стратегии.
  • Важность согласованной работы с США подчеркивается как основное условие для повышения эффективности ударов ракет Storm Shadow по России.

Почему эффективность ударов Storm Shadow по целям на территории РФ зависит от США

Великобритания и Франция могут давать разрешение на удары Storm Shadow по территории России столько, сколько им хочется, но если США не позволят использовать свои ракеты HARM и MALD, украинцы, вероятно, будут просто тратить ценное оружие впустую, - отмечается в материале издания.

Авторы публикации подчеркивают, что сама по себе ракета Storm Shadow ограничена в применении.

Украина не сможет эффективно избивать Storm Shadow по РФ без вспомогательных ракет от США
Storm Shadow

По сути, SCALP/Storm Shadow – это небольшой дозвуковой роботизированный реактивный самолет. В 1980-х годах это считалось сложной штукой, но сбить дозвуковой самолет далеко не невозможно: именно поэтому SCALP/Storm Shadow сам по себе не очень полезен. Без всякой помощи он, вероятнее всего, будет сбит российским ПВО до того, как достигнет цели, - объясняют авторы материала.

Как ВСУ с помощью ракет США повышали эффективность использования Storm Shadow

Напомним, что в некоторых случаях Storm Shadow использовались именно вместе с американскими ракетами HARM и MALD.

HARM либо уничтожают российские оборонные радары, либо заставляют их выключаться, а MALD гарантируют, что все работающие радары будут иметь на своих экранах сигналы, и россияне не поймут, какие из них являются Storm Shadows... И HARM, и MALD производят в США, и поэтому все взгляды сейчас направлены на Вашингтон, - отмечается в материале.

Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский, по всей вероятности, надеется не только на разрешение использовать HARM и MALD, но и армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS).

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия не разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по Курщине
Украинские Storm Shadow
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме отрицают блокирование разрешения Украине на удары Storm Shadow по РФ
Джо Байден и Камала Харрис
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия хочет разрешить удары Storm Shadow по РФ. Что ее останавливает
Кир Стармер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?