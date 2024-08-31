Україна не зможе ефективно бити по РФ Storm Shadow без додаткової допомоги США
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Україна не зможе ефективно бити по РФ Storm Shadow без додаткової допомоги США

Storm Shadow
Джерело:  The Telegraph

Удари далекобійними ракетами Storm Shadow по території РФ українськими військовими не будуть ефективними без допоміжного використання американських ракет. 

Головні тези:

  • Україні необхідна допомога США для ефективного використання ракет Storm Shadow проти РФ.
  • Ефективність ударів Storm Shadow по Росії залежить від додаткових ракет від США, таких як HARM і MALD.
  • Використання ракет HARM і MALD підвищує шанси на досягнення цілей українських військ і уникнення збиття ракет Storm Shadow.
  • Співпраця зі США є ключовою у підвищенні ефективності військових операцій України проти Росії.
  • Допомога американських ракетних систем дозволить українській армії знищувати російські оборонні об'єкти та підвищить шанси на успішне виконання завдань військової стратегії.

Чому ефективність ударів Storm Shadow по цілях на території РФ залежить від США

Великобританія і Франція можуть давати дозвіл на удари Storm Shadow по території Росії стільки, скільки їм хочеться, але, якщо США не дозволять використовувати свої ракети HARM і MALD, українці, ймовірно, просто витрачатимуть цінну зброю даремно, - зазначається у матеріалі видання.

Автори публікації підкреслюють, що сама по собі ракета Storm Shadow обмежена у застосуванні.

Україна не зможе ефективно бити Storm Shadow по РФ без допоміжних ракет від США
Storm Shadow

По суті, SCALP/Storm Shadow - це невеликий дозвуковий роботизований реактивний літак. У 1980-х роках це вважалося складною штукою, але збити дозвуковий літак далеко не неможливо: і саме тому SCALP/Storm Shadow сам по собі не дуже корисний. Без будь-якої допомоги він, найімовірніше, буде збитий російською ППО до того, як досягне мети, - пояснюють автори матеріалу.

Як ЗСУ за допомогою ракет США підвищували ефективність використання Storm Shadow

Нагадується, що в деяких випадках Storm Shadow використовувалися саме разом з американськими ракетами HARM і MALD.

HARM або знищують російські оборонні радари, або змушують їх вимикатися, а MALD гарантують, що всі радари, які працюють, матимуть на своїх екранах сигнали, і росіяни не зрозуміють, які з них є Storm Shadows... І HARM, і MALD виробляють у США, і саме тому всі погляди зараз спрямовані на Вашингтон, - наголошується у матеріалі.

Вказується, що президент України Володимир Зеленський, імовірно, сподівається не тільки на дозвіл використовувати HARM і MALD, а й армійську тактичну ракетну систему (ATACMS).

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