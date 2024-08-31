HARM або знищують російські оборонні радари, або змушують їх вимикатися, а MALD гарантують, що всі радари, які працюють, матимуть на своїх екранах сигнали, і росіяни не зрозуміють, які з них є Storm Shadows... І HARM, і MALD виробляють у США, і саме тому всі погляди зараз спрямовані на Вашингтон, - наголошується у матеріалі.