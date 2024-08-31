Удари далекобійними ракетами Storm Shadow по території РФ українськими військовими не будуть ефективними без допоміжного використання американських ракет.
Головні тези:
- Україні необхідна допомога США для ефективного використання ракет Storm Shadow проти РФ.
- Ефективність ударів Storm Shadow по Росії залежить від додаткових ракет від США, таких як HARM і MALD.
- Використання ракет HARM і MALD підвищує шанси на досягнення цілей українських військ і уникнення збиття ракет Storm Shadow.
- Співпраця зі США є ключовою у підвищенні ефективності військових операцій України проти Росії.
- Допомога американських ракетних систем дозволить українській армії знищувати російські оборонні об'єкти та підвищить шанси на успішне виконання завдань військової стратегії.
Чому ефективність ударів Storm Shadow по цілях на території РФ залежить від США
Автори публікації підкреслюють, що сама по собі ракета Storm Shadow обмежена у застосуванні.
Як ЗСУ за допомогою ракет США підвищували ефективність використання Storm Shadow
Нагадується, що в деяких випадках Storm Shadow використовувалися саме разом з американськими ракетами HARM і MALD.
Вказується, що президент України Володимир Зеленський, імовірно, сподівається не тільки на дозвіл використовувати HARM і MALD, а й армійську тактичну ракетну систему (ATACMS).
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