Нидерланды позволяют Украине бить их оружием по России

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина имеет право использовать нидерландское оружие на территории России для самозащиты согласно международному праву.

Украина имеет право на самооборону. Если атаки ведутся с приграничных районов или российских аэродромов, они могут наносить удары по военным объектам. Это касается также вражеских ракет — их можно перехватывать нашим оружием даже над территорией России, — объяснил Брекельманс. Поделиться

Брекельманс подчеркнул, что "международное право не имеет ограничений по расстоянию" и "право на самооборону не исчезает на расстоянии 100 километров от границы". Министр также отметил, что Нидерланды не устанавливали никаких ограничений для Украины относительно дальности использования их оружия.

Брекельманс уточнил, что разрешение на удары по российской территории распространяется и на истребители F-16, которые планируют передать Украине Нидерланды.

Он также призвал другие западные страны снять ограничения на использование оружия, поставляемого ими в Украину.

Кто из западных партнеров разрешил Украине свободно использовать переданное оружие на территории РФ

Министерство национальной обороны Канады официально заявило, что силы обороны Украины могут свободно использовать канадские танки, бронемашины и другую технику на территории России.

Что важно понимать, Оттава передала Силам обороны Украины минимум 8 танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

Оттава не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, предоставляемого ВСУ.

Трудно сказать, использовали ли Силы обороны Украины канадское вооружение, когда пошли в наступление на Курскую область.

О разрешении Сил обороны Украины официально сообщило Министерство обороны Британии.