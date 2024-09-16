У Нідерландах закликали перехоплювати дрони та ракети РФ над країнами НАТО

Порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО є неприйнятним і небезпечним. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс після зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.
Головні тези:
- Міністр оборони Нідерландів закликав перехоплювати безпілотники та ракети РФ над територією НАТО через порушення повітряного простору.
- Польща та Румунія зафіксували вторгнення російських дронів на свою територію.
- Український президент закликав партнерів до спільного збиття ракет і безпілотників РФ в небі над Україною.
- Необхідно забезпечити безпеку та відповідь на порушення повітряного простору країн-членів НАТО з боку РФ.
- Спільний контроль і перехоплення російських дронів та ракет є ключовими для забезпечення безпеки у Європі.
Нідерланди виступають за збиття російських дронів та ракет над територією НАТО
Порушення Росією нашого повітряного простору є неприйнятним і небезпечним, — написав він у соцмережі X.
Russische schending van ons luchtruim is onacceptabel en gevaarlijk.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 16, 2024
Ons antwoord moet helder zijn. Drones en raketten in ons luchtruim moeten we detecteren en onderscheppen. Waar nodig moet NAVO individuele landen steunen.
Litouwse minister @LKasciunas en ik staan zij aan zij. pic.twitter.com/EjC140CY11
Росія порушує повітряний простір НАТО
26 серпня Польща підняла авіацію у південно-східній частині через масований обстріл України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт. Вочевидь, це був російський "шахед". Після 10-денних пошуків Польща заявила, що не знайшла безпілотник.
Минулого тижня на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський закликав партнерів збивати російські ракети над Україною.
Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і "шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів.
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