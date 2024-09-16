У Нідерландах закликали перехоплювати дрони та ракети РФ над країнами НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

У Нідерландах закликали перехоплювати дрони та ракети РФ над країнами НАТО

Дрони
Джерело:  online.ua

Порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО є неприйнятним і небезпечним. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс після зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

Головні тези:

  • Міністр оборони Нідерландів закликав перехоплювати безпілотники та ракети РФ над територією НАТО через порушення повітряного простору.
  • Польща та Румунія зафіксували вторгнення російських дронів на свою територію.
  • Український президент закликав партнерів до спільного збиття ракет і безпілотників РФ в небі над Україною.
  • Необхідно забезпечити безпеку та відповідь на порушення повітряного простору країн-членів НАТО з боку РФ.
  • Спільний контроль і перехоплення російських дронів та ракет є ключовими для забезпечення безпеки у Європі.

Нідерланди виступають за збиття російських дронів та ракет над територією НАТО

Порушення Росією нашого повітряного простору є неприйнятним і небезпечним, — написав він у соцмережі X.

Наша відповідь має бути чіткою. Ми повинні виявляти та перехоплювати безпілотники та ракети в нашому повітряному просторі. У разі необхідності НАТО має підтримувати окремі країни.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

Росія порушує повітряний простір НАТО

26 серпня Польща підняла авіацію у південно-східній частині через масований обстріл України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт. Вочевидь, це був російський "шахед". Після 10-денних пошуків Польща заявила, що не знайшла безпілотник.

У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Пізніше румунські військові знайшли уламки російського безпілотника біля кордону з Україною й відправили їх на експертизу.

Минулого тижня на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський закликав партнерів збивати російські ракети над Україною.

Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і "шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів.

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