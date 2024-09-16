У Нідерландах закликали перехоплювати дрони та ракети РФ над країнами НАТО

Порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО є неприйнятним і небезпечним. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс після зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

Нідерланди виступають за збиття російських дронів та ракет над територією НАТО

Порушення Росією нашого повітряного простору є неприйнятним і небезпечним, — написав він у соцмережі X.

Russische schending van ons luchtruim is onacceptabel en gevaarlijk.



Ons antwoord moet helder zijn. Drones en raketten in ons luchtruim moeten we detecteren en onderscheppen. Waar nodig moet NAVO individuele landen steunen.



Litouwse minister @LKasciunas en ik staan zij aan zij. pic.twitter.com/EjC140CY11 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 16, 2024

Наша відповідь має бути чіткою. Ми повинні виявляти та перехоплювати безпілотники та ракети в нашому повітряному просторі. У разі необхідності НАТО має підтримувати окремі країни. Рубен Брекельманс Міністр оборони Нідерландів

Росія порушує повітряний простір НАТО

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