Росія планує майже цілодобово атакувати Україну у майбутньому
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія планує майже цілодобово атакувати Україну у майбутньому

Центр протидії дезінформації
ракетна атака

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджає, що одна з нових цілей країни-агресорки РФ полягає в тому, щоб перейти у майже цілодобовий режим атак на Україну.

Головні тези:

  • Росія планує збільшити інтенсивність атак на Україну у майбутньому.
  • Атака безпілотників українських військових на склад боєприпасів у Торопці обмежила можливості російських військ в Курщині.
  • Регулярні зальоти російських дронів є елементом розвідки та підвищенням терору проти України.

Росія хоче суттєво посилити терор проти України

За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.

Що важливо розуміти, для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.

Щодо дальніх, основна функція — розвідка. Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету — вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними. Але в цю гру можна грати вдвох, — попереджає російських окупантів керівник ЦПД.

Він також звертає увагу на те, що російська ППО, на відміну від української, має точковий характер та не здатна прикрити країну-агресорку повноцінно від БПЛА.

А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця, — прогнозує Коваленко.

У чому полягає унікальність атаки України на російський Торопець

Уночі 18 вересня 2024 року безпілотники Сил оборони України атакували російський арсенал біля міста Торопець у Тверській області.

Що важливо розуміти, під ударом українських воїнів цього разу опинився 107-ий арсенал ГРАУ Міноборони РФ, на об’єктах якого, за попередніми даними, зберігалось до 30 тисяч тон боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет.

Також експерти озвучували припущення, що це найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії.

Цей підірваний арсенал був явно важливим для живлення рашистського угруповання, яке протидіє Силам оборони України на Курщині. Тому результат від цієї атаки слід шукати саме в такому ракурсі — тобто в обмеженні можливостей російських військових, які намагаються протидіяти операції ЗСУ в Курській області.

Загалом в атаці була задіяна понад сотня ударних безпілотників.

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