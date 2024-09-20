Росія планує майже цілодобово атакувати Україну у майбутньому

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджає, що одна з нових цілей країни-агресорки РФ полягає в тому, щоб перейти у майже цілодобовий режим атак на Україну.
Головні тези:
- Росія планує збільшити інтенсивність атак на Україну у майбутньому.
- Атака безпілотників українських військових на склад боєприпасів у Торопці обмежила можливості російських військ в Курщині.
- Регулярні зальоти російських дронів є елементом розвідки та підвищенням терору проти України.
Росія хоче суттєво посилити терор проти України
За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.
Що важливо розуміти, для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.
Він також звертає увагу на те, що російська ППО, на відміну від української, має точковий характер та не здатна прикрити країну-агресорку повноцінно від БПЛА.
У чому полягає унікальність атаки України на російський Торопець
Уночі 18 вересня 2024 року безпілотники Сил оборони України атакували російський арсенал біля міста Торопець у Тверській області.
Що важливо розуміти, під ударом українських воїнів цього разу опинився 107-ий арсенал ГРАУ Міноборони РФ, на об’єктах якого, за попередніми даними, зберігалось до 30 тисяч тон боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет.
Також експерти озвучували припущення, що це найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії.
Загалом в атаці була задіяна понад сотня ударних безпілотників.
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