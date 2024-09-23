Курська операція ЗСУ увійшла до плану перемоги України

План перемоги президента України Володимира Зеленського, який він представить президенту США Джо Байдену, включає продовження військових операцій ЗСУ в Курській області та отримання сучасних озброєнь від західних країн.
Головні тези:
- План перемоги Володимира Зеленського передбачає надання гарантій безпеки, міжнародну фінансову допомогу та змусити Росію розпочати переговори з Україною.
- План українського лідера складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності та ще одного, який є необхідним після війни.
- Зеленський планує представити свої плани під час зустрічей з президентом США Джо Байденом та іншими американськими лідерами.
Що ще увійшло до плану перемоги України
Як зазначає видання, план також передбачає надання Україні гарантій безпеки з боку західних країн, подібних до оборонного пакту НАТО, а також міжнародну фінансову допомогу для підтримки української економіки.
Зеленський планує представити цей план під час свого візиту на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім у Вашингтоні. Основна мета — змусити Росію розпочати переговори з Україною.
За інформацією The Times, Зеленський буде домагатися гарантій безпеки, щоб не допустити примушення України до невигідної мирної угоди майбутньою адміністрацією Трампа.
Він зазначив, що для реалізації плану потрібна швидка підтримка з боку Байдена та інших західних лідерів, щоб Україна могла розпочати переговори з позиції сили до кінця року.
Крім Байдена, Зеленський планує представити свій план кандидатам на пост президента США, зокрема віцепрезидентці Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
План перемоги України — головні моменти
За словами українського лідера, він складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".
Журналісти також поцікавилися, що Зеленський буде робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде "план Б".
Президент України також заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни — таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.
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