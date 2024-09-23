Курська операція ЗСУ увійшла до плану перемоги України

План перемоги президента України Володимира Зеленського, який він представить президенту США Джо Байдену, включає продовження військових операцій ЗСУ в Курській області та отримання сучасних озброєнь від західних країн.

Що ще увійшло до плану перемоги України

Як зазначає видання, план також передбачає надання Україні гарантій безпеки з боку західних країн, подібних до оборонного пакту НАТО, а також міжнародну фінансову допомогу для підтримки української економіки.

Зеленський планує представити цей план під час свого візиту на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім у Вашингтоні. Основна мета — змусити Росію розпочати переговори з Україною.

За інформацією The Times, Зеленський буде домагатися гарантій безпеки, щоб не допустити примушення України до невигідної мирної угоди майбутньою адміністрацією Трампа.

Він зазначив, що для реалізації плану потрібна швидка підтримка з боку Байдена та інших західних лідерів, щоб Україна могла розпочати переговори з позиції сили до кінця року.

Я вважаю, що це історична місія, — сказав Зеленський. — Давайте зробимо це сьогодні, поки всі, хто підтримує перемогу України, залишаються на своїх постах. Поширити

Крім Байдена, Зеленський планує представити свій план кандидатам на пост президента США, зокрема віцепрезидентці Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

План перемоги України — головні моменти

За словами українського лідера, він складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Журналісти також поцікавилися, що Зеленський буде робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде "план Б".

Ми вже в "плані Б", ми у ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було "плану А", бо "план А" був — не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і превентивно накласти санкції на РФ, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тож ми вже у цьому плані, — сказав Зеленський. Поширити

Президент України також заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни — таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.