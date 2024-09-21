Уже були онлайн-зустрічі. Зеленський заявив про план для переговорів з Росією

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що він та його команда наразі активно працюють над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з країною-агресоркою РФ.
Головні тези:
- Володимир Зеленський розповів про роботу над планом для переговорів з Росією.
- Він може стати фундаментом для завершення війни.
- Попри бажання України досягнути миру, Зеленський підкреслює, що Росія наразі хоче продовжувати війну.
Переговори України та РФ все-таки можливі
За словами глави держави, уже підготовлено 3 пункти, а з представниками РФ відбулися зустрічі в онлайн-форматі.
Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".
Попри це, він не приховує, що станом на сьогодні країна-агресорка Росія хоче продовжувати війну.
За словами президента України, це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з країною-агресоркою РФ.
План перемоги України. Що наразі відомо
Як повідомив нещодавно глава держави, згаданий план містить 4 конкретні пункти про посилення обороноздатності України, а також ще один, який стосується післявоєнного періоду.
Журналісти запитали в українського лідера, що він має намір робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде "план Б".
За словами Зеленського, він не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни — таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-