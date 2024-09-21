Уже були онлайн-зустрічі. Зеленський заявив про план для переговорів з Росією

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що він та його команда наразі активно працюють над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з країною-агресоркою РФ.

Переговори України та РФ все-таки можливі

За словами глави держави, уже підготовлено 3 пункти, а з представниками РФ відбулися зустрічі в онлайн-форматі.

Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".

Попри це, він не приховує, що станом на сьогодні країна-агресорка Росія хоче продовжувати війну.

Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, — усі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни. І як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента України, це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з країною-агресоркою РФ.

У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі: “ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

План перемоги України. Що наразі відомо

Як повідомив нещодавно глава держави, згаданий план містить 4 конкретні пункти про посилення обороноздатності України, а також ще один, який стосується післявоєнного періоду.

Журналісти запитали в українського лідера, що він має намір робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде "план Б".

Ми вже в "плані Б", ми у ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було "плану А", бо "план А" був — не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і превентивно накласти санкції на РФ, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тож ми вже у цьому плані, — пояснив президент України. Поширити

За словами Зеленського, він не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни — таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.