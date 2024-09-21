Уже были онлайн-встречи. Зеленский заявил о плане для переговоров с Россией
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Уже были онлайн-встречи. Зеленский заявил о плане для переговоров с Россией

Зеленский
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Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что он и его команда активно работают над планом, который будет стартом и фундаментом для того, чтобы говорить в любом формате со страной-агрессоркой РФ.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский рассказал о работе над планом по переговорам с Россией.
  • Он может стать фундаментом для завершения войны.
  • Несмотря на желание Украины достичь мира, Зеленский подчеркивает, что Россия хочет пока продолжать войну.

Переговоры Украины и РФ все же возможны

По словам главы государства, уже подготовлено 3 пункта, а с представителями РФ прошли встречи в онлайн-формате.

Владимир Зеленский также официально подтвердил, что "еще будут встречи оффлайн и онлайн".

Несмотря на это, он не скрывает, что на сегодняшний день страна-агрессорка Россия хочет продолжать войну.

Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии, все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента Украины, это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате со страной-агрессорой РФ.

В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет ясна их реакция на конкретику, а не просто вообще: “мы ничего не хотим и будем продолжать войну", — отметил Владимир Зеленский.

План победы Украины. Что известно

Как сообщил недавно глава государства, упомянутый план содержит 4 конкретных пункта об усилении обороноспособности Украины, а также еще один, касающийся послевоенного периода.

Журналисты спросили у украинского лидера, что он намерен делать, если президент Байден не поддержит такой план действий и "нужен будет "план Б".

Мы уже в "плане Б", мы в нем живем и сражаемся. У нас никогда не было "плана А", потому что "план А" был — не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и превентивно наложить санкции на РФ, чтобы она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Так что мы уже в этом плане, — объяснил президент Украины.

По словам Зеленского, он не знаком с содержанием стратегии администрации Байдена по поводу российско-украинской войны — тайным документом, который в Белом доме подготовили по запросу Конгресса.

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