Уже были онлайн-встречи. Зеленский заявил о плане для переговоров с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что он и его команда активно работают над планом, который будет стартом и фундаментом для того, чтобы говорить в любом формате со страной-агрессоркой РФ.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский рассказал о работе над планом по переговорам с Россией.
- Он может стать фундаментом для завершения войны.
- Несмотря на желание Украины достичь мира, Зеленский подчеркивает, что Россия хочет пока продолжать войну.
Переговоры Украины и РФ все же возможны
По словам главы государства, уже подготовлено 3 пункта, а с представителями РФ прошли встречи в онлайн-формате.
Владимир Зеленский также официально подтвердил, что "еще будут встречи оффлайн и онлайн".
Несмотря на это, он не скрывает, что на сегодняшний день страна-агрессорка Россия хочет продолжать войну.
По словам президента Украины, это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате со страной-агрессорой РФ.
План победы Украины. Что известно
Как сообщил недавно глава государства, упомянутый план содержит 4 конкретных пункта об усилении обороноспособности Украины, а также еще один, касающийся послевоенного периода.
Журналисты спросили у украинского лидера, что он намерен делать, если президент Байден не поддержит такой план действий и "нужен будет "план Б".
По словам Зеленского, он не знаком с содержанием стратегии администрации Байдена по поводу российско-украинской войны — тайным документом, который в Белом доме подготовили по запросу Конгресса.
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