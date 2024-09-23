Курская операция ВСУ вошла в план победы Украины

План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, включает в себя продолжение военных операций ВСУ в Курской области и получение современных вооружений от западных стран.

Что еще вошло в план победы Украины

Как отмечает издание, план также предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности со стороны западных стран, подобных оборонному пакту НАТО, а также международную финансовую помощь для поддержки украинской экономики.

Зеленский планирует представить этот план во время визита на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, а затем в Вашингтоне. Основная цель — заставить Россию начать переговоры с Украиной.

По информации The Times, Зеленский будет добиваться гарантий безопасности, чтобы не допустить принуждения Украины к невыгодному мирному соглашению будущей администрацией Трампа.

Он отметил, что для реализации плана требуется скорая поддержка со стороны Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры с позиции силы до конца года.

Я считаю, что это историческая миссия, — сказал Зеленский. — Давайте сделаем это сегодня, пока все поддерживающие победу Украины остаются на своих постах. Поделиться

Кроме Байдена, Зеленский планирует представить свой план кандидатам на пост президента США, в частности, вице-президентке Камали Гаррис и Дональду Трампу.

План победы Украины — главные моменты

По словам украинского лидера, он состоит из четырех пунктов об усилении обороноспособности Украины "плюс один, который нам нужен после войны".

Журналисты также поинтересовались, что Зеленский будет делать, если президент Байден не поддержит такой план действий и "нужен будет план Б".

Мы уже в "плане Б", мы в нем живем и сражаемся. У нас никогда не было "плана А", потому что "план А" был — не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и превентивно наложить санкции на РФ, чтобы она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Так что мы уже в этом плане, — сказал Зеленский. Поделиться

Президент Украины также заявил, что не знаком с содержанием стратегии администрации Байдена по поводу российско-украинской войны — тайным документом, который в Белом доме подготовили по запросу Конгресса.