План перемоги України. Журналісти дізналися чотири основних пункти

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США презентує "план перемоги". Він включає отримання гарантій безпеки, сучасного озброєння та фінансової допомоги для України.

Що відомо про ключові пункти “плану перемоги України”

Як зазначає видання, план складається з чотирьох ключових пунктів.

перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;

другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;

третій — запит на конкретне сучасне озброєння;

четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".

Журналісти підкреслюють, що для України важливим є збереження підтримки США, особливо з огляду на можливе повернення Дональда Трампа до влади, який раніше натякав на можливість закінчити війну через територіальні поступки з боку України.

Зеленський має намір представити свої ідеї не лише чинному президенту Джо Байдену, а й кандидатам у президенти — Камалі Гарріс та Дональду Трампу, щоб підкреслити необхідність продовження допомоги Україні.

Зеленський надіється, що Байден підтримає його пропозицію

Як зазначає французький оглядач Сільві Кауффман, український лідер має намір завершити війну якомога швидше, тому хоче підштовхнути очільника Білого дому до рішучих дій на цьому шляху.

Зеленський знає, що Україна повинна вступити в переговори з позиції сили, однак без підтримки Штатів це буде вкрай складно зробити.

Зеленський не хоче, щоб йому нав'язували будь-які примусові рішення. У зв'язку з цим він розробив "мирний план" і "план перемоги", які він планує у Вашингтоні представити президенту Джо Байдену, двом кандидатам — Дональду Трампу і Камалі Гарріс — і Конгресу. За словами обізнаного джерела, "мирний план" має привести до відновлення миру. Другий план спрямований на те, щоб зробити Україну сильнішою після досягнення мирної угоди, — пише Сільві Кауффманн. Поширити

Одна з головних цілей Володимира Зеленського та його команди полягає в тому, щоб України запросили до НАТО.