План перемоги України. Журналісти дізналися чотири основних пункти

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США презентує "план перемоги". Він включає отримання гарантій безпеки, сучасного озброєння та фінансової допомоги для України.
Головні тези:
- Ключові пункти “плану перемоги України” включають гарантії безпеки від західних країн і подібність до пакту НАТО, продовження наступу на Курську область Росії, запит на сучасне озброєння та міжнародну фінансову допомогу.
- Важливою змістовною частиною стратегії є збереження підтримки США та намір привернути увагу до України через представлення плану кандидатам у президенти.
- Володимир Зеленський планує представити свої ідеї щодо “плану перемоги” у Вашингтоні для потенційного впливу на подальшу підтримку країни.
- Україна має намір вступити до НАТО, що є однією з головних цілей президента Зеленського та його команди для забезпечення безпеки та стабільності країни.
Що відомо про ключові пункти “плану перемоги України”
Як зазначає видання, план складається з чотирьох ключових пунктів.
перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;
другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;
третій — запит на конкретне сучасне озброєння;
четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".
Журналісти підкреслюють, що для України важливим є збереження підтримки США, особливо з огляду на можливе повернення Дональда Трампа до влади, який раніше натякав на можливість закінчити війну через територіальні поступки з боку України.
Зеленський має намір представити свої ідеї не лише чинному президенту Джо Байдену, а й кандидатам у президенти — Камалі Гарріс та Дональду Трампу, щоб підкреслити необхідність продовження допомоги Україні.
Зеленський надіється, що Байден підтримає його пропозицію
Як зазначає французький оглядач Сільві Кауффман, український лідер має намір завершити війну якомога швидше, тому хоче підштовхнути очільника Білого дому до рішучих дій на цьому шляху.
Зеленський знає, що Україна повинна вступити в переговори з позиції сили, однак без підтримки Штатів це буде вкрай складно зробити.
Одна з головних цілей Володимира Зеленського та його команди полягає в тому, щоб України запросили до НАТО.
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