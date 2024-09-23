План победы Украины. Журналисты узнали четыре основных пункта

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США представит "план победы". Он включает в себя получение гарантий безопасности, современного вооружения и финансовой помощи для Украины.
Главные тезисы
- План победы Украины включает гарантии безопасности, запрос на современное вооружение и финансовую помощь.
- Украина намерена продолжить наступление на Курскую область России для укрепления своих позиций в переговорах.
- Важным фактором для Украины является поддержка США, особенно в контексте возможного возвращения Дональда Трампа к власти.
- Президент Зеленский разработал “мирный план” и “план победы” с целью успешного завершения войны и укрепления Украины.
- Одной из основных целей Зеленского и его команды является вступление Украины в НАТО.
Что известно о ключевых пунктах "плана победы Украины"
Как отмечает издание, план состоит из четырех ключевых пунктов.
первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;
второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;
третий — запрос на конкретное современное вооружение;
четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны".
Журналисты подчеркивают, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти, ранее намекавшего на возможность закончить войну из-за территориальных уступок со стороны Украины.
Зеленский намерен представить свои идеи не только действующему президенту Джо Байдену, но и кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу, чтобы подчеркнуть необходимость продления помощи Украине.
Зеленский надеется, что Байден поддержит его предложение
Как отмечает французский обозреватель Сильви Кауффман, украинский лидер намерен завершить войну как можно скорее, поэтому хочет подтолкнуть руководителя Белого дома к решительным действиям на этом пути.
Зеленский знает, что Украина должна вступить в переговоры с позиции силы, однако без поддержки Штатов это крайне сложно сделать.
Одна из главных целей Владимира Зеленского и его команды состоит в том, чтобы Украина была приглашена в НАТО.
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