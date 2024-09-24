Запрошення України до НАТО є частиною "плану перемоги" — Єрмак
Категорія
Україна
Дата публікації

Запрошення України до НАТО є частиною "плану перемоги" — Єрмак

Офіс Президента України
Запрошення України до НАТО є частиною "плану перемоги" — Єрмак
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що запрошення України до НАТО є важливою частиною плану перемоги, розробленого президентом Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Запрошення України до НАТО є стратегічно важливим кроком для зміцнення безпеки та позиції країни в регіоні.
  • План перемоги, розроблений президентом Зеленським, включає військові та дипломатичні аспекти, спрямовані на підвищення обороноздатності України.
  • Україна активно закликає своїх партнерів до інвестицій у вітчизняне виробництво зброї та підтримки в ударах по території Росії для захисту своїх інтересів.
  • Президент Зеленський планує представити план перемоги українському народу та міжнародній спільноті з метою зміцнення національної безпеки та відновлення економіки країни.

У Зеленського підтвердили, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги

Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, план перемоги складається з військової та дипломатичної частини.

Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента

Голова Офісу президента також закликав партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї й відзначив важливість зняття обмежень для України на удари по території Росії, а також надання дозволу на використання заморожених російських активів.

В кінці виступу Андрій Єрмак додав, що запрошення України до НАТО є частиною плану та порадив партнерам припинити зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

Що відомо про план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця представить план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.

Як зазначають журналісти, план складається з чотирьох ключових пунктів.

  • перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;

  • другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;

  • третій — запит на конкретне сучасне озброєння;

  • четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".

Журналісти підкреслюють, що для України важливим є збереження підтримки США, особливо з огляду на можливе повернення Дональда Трампа до влади, який раніше натякав на можливість закінчити війну через територіальні поступки з боку України.

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