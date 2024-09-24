Запрошення України до НАТО є частиною "плану перемоги" — Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що запрошення України до НАТО є важливою частиною плану перемоги, розробленого президентом Володимиром Зеленським.

У Зеленського підтвердили, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги

Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, план перемоги складається з військової та дипломатичної частини.

Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію. Андрій Єрмак Керівник Офісу президента

Голова Офісу президента також закликав партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї й відзначив важливість зняття обмежень для України на удари по території Росії, а також надання дозволу на використання заморожених російських активів.

В кінці виступу Андрій Єрмак додав, що запрошення України до НАТО є частиною плану та порадив партнерам припинити зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

Що відомо про план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця представить план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.

Як зазначають журналісти, план складається з чотирьох ключових пунктів.

перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;

другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;

третій — запит на конкретне сучасне озброєння;

четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".