Запрошення України до НАТО є частиною "плану перемоги" — Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що запрошення України до НАТО є важливою частиною плану перемоги, розробленого президентом Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Запрошення України до НАТО є стратегічно важливим кроком для зміцнення безпеки та позиції країни в регіоні.
- План перемоги, розроблений президентом Зеленським, включає військові та дипломатичні аспекти, спрямовані на підвищення обороноздатності України.
- Україна активно закликає своїх партнерів до інвестицій у вітчизняне виробництво зброї та підтримки в ударах по території Росії для захисту своїх інтересів.
- Президент Зеленський планує представити план перемоги українському народу та міжнародній спільноті з метою зміцнення національної безпеки та відновлення економіки країни.
У Зеленського підтвердили, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги
Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, план перемоги складається з військової та дипломатичної частини.
Голова Офісу президента також закликав партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї й відзначив важливість зняття обмежень для України на удари по території Росії, а також надання дозволу на використання заморожених російських активів.
В кінці виступу Андрій Єрмак додав, що запрошення України до НАТО є частиною плану та порадив партнерам припинити зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.
Що відомо про план перемоги України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця представить план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.
Як зазначають журналісти, план складається з чотирьох ключових пунктів.
перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;
другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;
третій — запит на конкретне сучасне озброєння;
четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".
Журналісти підкреслюють, що для України важливим є збереження підтримки США, особливо з огляду на можливе повернення Дональда Трампа до влади, який раніше натякав на можливість закінчити війну через територіальні поступки з боку України.
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