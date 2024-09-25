США та інші члени НАТО не хочуть членства України — Ердоган
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США та інші члени НАТО не хочуть членства України — Ердоган

Ердоган
Джерело:  NBC News

За словами турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, Сполучені Штати та інші країни НАТО наразі не хочуть бачити Україну членом Альянсу. Анкара має намір врахувати їхню позицію, коли ухвалюватиме власне рішення з цього приводу.

Головні тези:

  • Ердоган наголосив, що вирішення питання членства України в НАТО вимагає обговорення та урахування позицій інших країн-членів Альянсу.
  • Президент Франції Еммануель Макрон також висловив сумніви стосовно вступу України до НАТО та нагадав про минулі відмови на саміті у Вільнюсі.

Ердоган виступив з новою заявою про шлях України в НАТО

Спілкуючись з представниками ЗМІ в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, президент Туреччини наголосив, що Штати та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

Ба більше, на переконання Ердогана, питання членства України не є тим питанням, з яким варто поспішати.

Коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і відповідно до цього ухвалюємо остаточне рішення.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини

Турецький лідер також додав, що офіційна Анкара буде уважно"стежити за розвитком подій, за дискусіями і відповідно до цього ухвалить остаточне рішення".

Це не ті рішення, які потрібно ухвалювати поспіхом, — підсумував Ердоган.

Що Макрон говорив про вступ України в НАТО

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, саме Штати та ФРН є головними противниками вступу України до НАТО.

Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників, — заявив нещодавно він.

Окрім того, французький лідер нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з боку команди Володимира Зеленського.

Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО. — ред.) були відчинені, але не настільки, як хотілося. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

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