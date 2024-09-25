США та інші члени НАТО не хочуть членства України — Ердоган

За словами турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, Сполучені Штати та інші країни НАТО наразі не хочуть бачити Україну членом Альянсу. Анкара має намір врахувати їхню позицію, коли ухвалюватиме власне рішення з цього приводу.
Головні тези:
- Ердоган наголосив, що вирішення питання членства України в НАТО вимагає обговорення та урахування позицій інших країн-членів Альянсу.
- Президент Франції Еммануель Макрон також висловив сумніви стосовно вступу України до НАТО та нагадав про минулі відмови на саміті у Вільнюсі.
Ердоган виступив з новою заявою про шлях України в НАТО
Спілкуючись з представниками ЗМІ в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, президент Туреччини наголосив, що Штати та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".
Ба більше, на переконання Ердогана, питання членства України не є тим питанням, з яким варто поспішати.
Турецький лідер також додав, що офіційна Анкара буде уважно"стежити за розвитком подій, за дискусіями і відповідно до цього ухвалить остаточне рішення".
Що Макрон говорив про вступ України в НАТО
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, саме Штати та ФРН є головними противниками вступу України до НАТО.
Окрім того, французький лідер нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з боку команди Володимира Зеленського.
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