Речник Кремля Дмитро Пєсков обурився, що НАТО начхати на публічні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Він називає це “небезпечною” позицією.
Головні тези:
- У Кремлі усвідомили, що погрози Путіна більше не мають бажаного ефекту.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що найбільшим ризиком для Європи є перемога Росії в Україні.
- Рішення про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії будуть ухвалюватися окремими союзниками НАТО.
Погрози Путіна Заходу знову не спрацювали
Як відомо, нелегітимний президент РФ стверджував, що дозволи Україні атакувати територію РФ далекобійною західною зброєю матимуть серйозні наслідки.
Однак ці заяви нікого не злякали, як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Така позиція розлютила поплічника Путіна — Дмитра Пєскова. На цьому тлі він публічно обурився.
Ба більше, він традиційно вдався до нових погроз, заявивши, що "ця позиція надзвичайно провокаційна і небезпечна”.
Як Столтенберг відповів на погрози Путіна
За словами генсека НАТО, рішення щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії залежатиме від окремих союзників.
Він звернув увагу на те, що на війні завжди є ризики, але найбільший ризик для Європи — це перемога Росії в Україні.
Він також відреагував на занепокоєння окремих союзників стосовно ризику ескалації війни в Україні.
Столтенберг вкотре наголосив, що мовиться про "повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою".
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