Речник Кремля Дмитро Пєсков обурився, що НАТО начхати на публічні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Він називає це “небезпечною” позицією.

Погрози Путіна Заходу знову не спрацювали

Як відомо, нелегітимний президент РФ стверджував, що дозволи Україні атакувати територію РФ далекобійною західною зброєю матимуть серйозні наслідки.

Однак ці заяви нікого не злякали, як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Така позиція розлютила поплічника Путіна — Дмитра Пєскова. На цьому тлі він публічно обурився.

Таке показне бажання не брати серйозно до уваги заяви російського президента — це крок абсолютно недалекоглядний, непрофесійний, — цинічно поскаржився речник Кремля. Поширити

Ба більше, він традиційно вдався до нових погроз, заявивши, що "ця позиція надзвичайно провокаційна і небезпечна”.

Як Столтенберг відповів на погрози Путіна

За словами генсека НАТО, рішення щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії залежатиме від окремих союзників.

Він звернув увагу на те, що на війні завжди є ризики, але найбільший ризик для Європи — це перемога Росії в Україні.

Ці рішення мають ухвалювати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань. Єнс Столтенберг Генсек НАТо

Він також відреагував на занепокоєння окремих союзників стосовно ризику ескалації війни в Україні.

Столтенберг вкотре наголосив, що мовиться про "повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою".