Спикер Кремля Дмитрий Песков возмутился, что НАТО плевать на публичные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Он называет это "опасной" позицией.
Главные тезисы
- В Кремле осознали, что угрозы Путина больше не обладают желаемым эффектом.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что наибольшим риском для Европы является победа России в Украине.
- Решения о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории России будут приниматься отдельными союзниками НАТО.
Угрозы Путина Западу снова не сработали
Как известно, нелегитимный президент РФ утверждал, что разрешения Украине атаковать территорию РФ дальнобойным западным оружием будут иметь серьезные последствия.
Однако эти заявления никого не испугали, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Такая позиция разозлила приспешника Путина — Дмитрия Пескова. На этом фоне он публично возмутился.
Более того, он традиционно прибег к новым угрозам, заявив, что "эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная”.
Как Столтенберг ответил на угрозы Путина
По словам генсека НАТО, решение о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории России будет зависеть от отдельных союзников.
Он обратил внимание на то, что на войне всегда есть риски, но самый большой риск для Европы — это победа России в Украине.
Он также отреагировал на обеспокоенность отдельных союзников по поводу риска эскалации войны.
Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что речь идет о "полномасштабной войне в Европе, начатой Москвой".
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