Спикер Кремля Дмитрий Песков возмутился, что НАТО плевать на публичные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Он называет это "опасной" позицией.

Угрозы Путина Западу снова не сработали

Как известно, нелегитимный президент РФ утверждал, что разрешения Украине атаковать территорию РФ дальнобойным западным оружием будут иметь серьезные последствия.

Однако эти заявления никого не испугали, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Такая позиция разозлила приспешника Путина — Дмитрия Пескова. На этом фоне он публично возмутился.

Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента — это шаг совершенно недальновидный, непрофессиональный, — цинично пожаловался спикер Кремля. Поделиться

Более того, он традиционно прибег к новым угрозам, заявив, что "эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная”.

Как Столтенберг ответил на угрозы Путина

По словам генсека НАТО, решение о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории России будет зависеть от отдельных союзников.

Он обратил внимание на то, что на войне всегда есть риски, но самый большой риск для Европы — это победа России в Украине.

Эти решения должны приниматься отдельными союзниками, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Он также отреагировал на обеспокоенность отдельных союзников по поводу риска эскалации войны.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что речь идет о "полномасштабной войне в Европе, начатой Москвой".