Иран нагло обвинил НАТО в развязывании войны России против Украины

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что правительство под его руководством не передавало России баллистические ракеты. В своей речи он нагло обвинил НАТО в развязывании войны РФ против Украины.

Иран снова обвиняет НАТО и открещивается от передачи РФ ракет

Тегеран с августа 2024 года не передавал России никакого вооружения, заявил Пезешкиян. Однако он не отрицает, что страны поддерживают связи.

Мы не поставляли оружие России, — сказал Пезешкиан. Поделиться

После этого он словесно набросился на НАТО. Якобы это именно Североатлантический альянс развязал войну в Украине, потому что «нарушил обещание не расширяться на восток».

Пезешкиян в речи упомянул Китай, помиривший Иран и Саудовскую Аравию. По его словам, он в дальнейшем будет выстраивать отношения с РФ и другими странами БРИКС.

Иран передал России баллистические ракеты

Американская разведка узнала о передаче Тегераном оружия Москве.

Иран передал РФ сотни баллистических ракет ближнего радиуса действия. Страны подписали договор о поставках еще осенью 2023 года.

Первая партия вооружения была передана России в сентябре 2024 года. Кроме того, Тегеран продолжает поставлять ударные дроны типа «шахед».

Иранские ракеты могут атаковать цели на расстоянии до 120 км. Аналитики считают, что они помогут России атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы и сохранять дальнобойные ракеты для обстрела центра и запада страны.

Евросоюз тоже получил доказательства передачи иранских баллистических ракет России. Тем не менее Тегеран продолжает открещиваться от этого и обвиняет Запад в поддержке войны в Украине.