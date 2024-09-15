РФ раскрывает Ирану ядерные тайны в обмен на поставки ракет

США и Великобритания обеспокоены тем, что Россия передает Ирану секретную ядерную информацию и технологии, которые могут помочь Тегерану в создании ядерного оружия.
Главные тезисы
- РФ поставляет ракеты Ирану в обмен на секретную информацию, что вызывает обеспокоенность США и Великобритании.
- Кремль усугубляет сотрудничество с Ираном на фоне его ядерных амбиций, что вызывает беспокойство мировых лидеров.
- Россия и Иран укрепляют военные связи, что может привести к угрозе безопасности Украины и Европы.
- США обеспокоены передачей Ирану баллистических ракет и беспилотных аппаратов из России, а также импортом ракет из Северной Кореи.
- Партнерство России и Ирана имеет масштабные последствия для безопасности, в том числе на Ближнем Востоке и в Украине.
РФ делится с Ираном ядерными секретами
По словам западных чиновников, Кремль усугубил сотрудничество с Ираном на фоне его ядерных амбиций.
Этот вопрос был обсужден на этой неделе в Вашингтоне во время встречи премьера Кира Стармера с президентом США Джо Байденом. Они выразили обеспокоенность развитием событий и отметили усиление военных связей между Россией и Ираном.
Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что администрация Байдена серьезно обеспокоена ядерной деятельностью Ирана, и Байден четко дал понять, что США готовы действовать, чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Тегерана.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Лондон предположил, что Россия обменивается ядерными технологиями с Ираном.
Он заявил, что в обмен на иранские ракеты Fath-360 Москва предоставляет Ирану информацию, в том числе по ядерным и космическим вопросам.
Россия получила партию из сотен иранских ракет
Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд рассказал, что в конце 2023 года Иран и Россия подписали контракт на поставку сотен ракет, чтобы Россия совершала агрессию против Украины.
Прошлым летом иранский персонал обучал российских военнослужащих использовать баллистические ракеты ближнего радиуса действия Проект 360.
В этом месяце Россия получила первую партию из сотен этих ракет, отметил дипломат.
Он напомнил, что передача России ракет является дополнением к тысячам беспилотных летательных аппаратов, которые Иран отправил в Россию с 2022 года и которые российские войска используют с разрушительными последствиями против гражданского населения и инфраструктуры Украины.
Партнерство между Россией и Ираном не только представляет угрозу Украине и европейской безопасности, но и оказывает непосредственное влияние на дестабилизационную деятельность Ирана на Ближнем Востоке и во всем мире, отметил Вуд.
Кроме того, Россия импортировала десятки баллистических ракет и более 18 тыс. контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами из Северной Кореи, которые являются нарушением резолюций Совета Безопасности, которые Россия сама поддержала всего несколько лет назад, подчеркнул американский дипломат.
По его словам, США будут работать с Украиной, чтобы обеспечить ее возможностями, необходимыми для защиты от российских ракет и атак беспилотников.
Напомним, 10 сентября США официально подтвердили информацию о передаче Ираном России баллистических ракет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-