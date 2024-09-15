РФ раскрывает Ирану ядерные тайны в обмен на поставки ракет

США и Великобритания обеспокоены тем, что Россия передает Ирану секретную ядерную информацию и технологии, которые могут помочь Тегерану в создании ядерного оружия.

РФ делится с Ираном ядерными секретами

По словам западных чиновников, Кремль усугубил сотрудничество с Ираном на фоне его ядерных амбиций.

Этот вопрос был обсужден на этой неделе в Вашингтоне во время встречи премьера Кира Стармера с президентом США Джо Байденом. Они выразили обеспокоенность развитием событий и отметили усиление военных связей между Россией и Ираном.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что администрация Байдена серьезно обеспокоена ядерной деятельностью Ирана, и Байден четко дал понять, что США готовы действовать, чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Тегерана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Лондон предположил, что Россия обменивается ядерными технологиями с Ираном.

Он заявил, что в обмен на иранские ракеты Fath-360 Москва предоставляет Ирану информацию, в том числе по ядерным и космическим вопросам.

Россия получила партию из сотен иранских ракет

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд рассказал, что в конце 2023 года Иран и Россия подписали контракт на поставку сотен ракет, чтобы Россия совершала агрессию против Украины.

Прошлым летом иранский персонал обучал российских военнослужащих использовать баллистические ракеты ближнего радиуса действия Проект 360.

В этом месяце Россия получила первую партию из сотен этих ракет, отметил дипломат.

Максимальная дальность действия ракет составляет 120 км, и их развертывание позволяет России сохранять собственные ракеты большей дальности для использования на всей территории Украины, — подчеркнул Вуд, добавив, что таким образом Москва намерена поразить больше объектов инфраструктуры в Украине накануне зимы. сообщил Роберт Вуд. Поделиться

Он напомнил, что передача России ракет является дополнением к тысячам беспилотных летательных аппаратов, которые Иран отправил в Россию с 2022 года и которые российские войска используют с разрушительными последствиями против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

Партнерство между Россией и Ираном не только представляет угрозу Украине и европейской безопасности, но и оказывает непосредственное влияние на дестабилизационную деятельность Ирана на Ближнем Востоке и во всем мире, отметил Вуд.

Кроме того, Россия импортировала десятки баллистических ракет и более 18 тыс. контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами из Северной Кореи, которые являются нарушением резолюций Совета Безопасности, которые Россия сама поддержала всего несколько лет назад, подчеркнул американский дипломат.

По его словам, США будут работать с Украиной, чтобы обеспечить ее возможностями, необходимыми для защиты от российских ракет и атак беспилотников.