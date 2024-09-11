Иран доставил в Россию Каспийским морем более 200 баллистических ракет

Спутниковый снимок зафиксировал российское судно, доставляющее баллистические ракеты из Ирана в Россию. Иранские ракеты по прибытии в РФ погрузили в большой поезд.

В Россию прибыли иранские ракеты

Согласно сообщению, судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию.

Скорее всего, эти ракеты будут использованы в войне против Украины.

Известно, что судно Port Olya 3 прибыло в российский порт Оля 4 сентября. Сам порт находится в Астраханской области. При этом судно было в иранском порту Амирабад всего за шесть дней до этого, а именно 29 августа. Поделиться

Спутниковый снимок российского судна с иранскими ракетами

По прибытии в РФ баллистические ракеты Fath-360 погрузили в большой поезд. Куда именно направили ракеты потом точно неизвестно.

По мнению украинского источника, ссылающегося на Sky News, Fath-360 могли отправить на военный полигон Ашулук, расположенный в Астраханской области.

Иран передает баллистические ракеты для РФ

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Иран действительно передал россиянам некоторое количество баллистических ракет малой дальности. Также американцы уточнили, что речь идет именно о Fath-360.

Fath-360 представляет собой компактную иранскую тактическую ракету малой дальности, которую можно считать аналогом управляемого реактивного снаряда GMRLS. Ракета предназначена для поражения особо важных объектов, например систем ПВО, складов, командных пунктов и т.п. Поделиться

В отличие от GMRLS, Fath-360 имеет примерно в 1,5 раза более высокую дальность (до 120 км) и оборудована более мощной боевой частью (150 кг). Наводку ракеты обеспечивает комбинированная система инерциальной и спутниковой навигации.