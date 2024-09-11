Иран доставил в Россию Каспийским морем более 200 баллистических ракет

Спутниковый снимок зафиксировал российское судно, доставляющее баллистические ракеты из Ирана в Россию. Иранские ракеты по прибытии в РФ погрузили в большой поезд.
Главные тезисы
- Поставка Ираном в Россию более 200 баллистических ракет создает потенциальную опасность для региона и Украины.
- Ракеты Fath-360 обладают высокой дальностью и мощной боевой частью, что увеличивает угрозу для объектов поражения.
- Подтверждение Пентагона о передаче Ираном ракет подчеркивает серьезность ситуации и необходимость активного международного реагирования.
- Возможное использование баллистических ракет в войне против Украины угрожает территориальной целостности страны.
- Иранская ракета Fath-360 представляет собой эффективное средство поражения различных объектов и может стать серьезной угрозой для ряда регионов, включая Николаевскую область.
В Россию прибыли иранские ракеты
Согласно сообщению, судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию.
Скорее всего, эти ракеты будут использованы в войне против Украины.
По прибытии в РФ баллистические ракеты Fath-360 погрузили в большой поезд. Куда именно направили ракеты потом точно неизвестно.
По мнению украинского источника, ссылающегося на Sky News, Fath-360 могли отправить на военный полигон Ашулук, расположенный в Астраханской области.
Иран передает баллистические ракеты для РФ
Ранее в Пентагоне подтвердили, что Иран действительно передал россиянам некоторое количество баллистических ракет малой дальности. Также американцы уточнили, что речь идет именно о Fath-360.
В отличие от GMRLS, Fath-360 имеет примерно в 1,5 раза более высокую дальность (до 120 км) и оборудована более мощной боевой частью (150 кг). Наводку ракеты обеспечивает комбинированная система инерциальной и спутниковой навигации.
Таким образом, в зону действия Fath-360 попадает, в частности, Николаевская область. При этом из-за высокой скорости ракеты эффективно сбивать ее сможет лишь ограниченное количество украинских систем ПВО.
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