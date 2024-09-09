Иран передал баллистические ракеты РФ. Евросоюз имеет доказательства
Категория
Мир
Дата публикации

Иран передал баллистические ракеты РФ. Евросоюз имеет доказательства

ракеты
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Источник:  DW

Официальный Брюссель заявил, что ознакомился с доказательствами передачи Ираном баллистических ракет России. Такое заявление сделал спикер ЕС Питер Стано.

Главные тезисы

  • Брюссель получил информацию о поставках иранских баллистических ракет в Россию от союзников. Сейчас эти данные изучаются.
  • В случае подтверждения передачи иранских ракет России ЕС отреагирует новыми ограничениями против Ирана.
  • Вероятно, эти доказательства Брюсселю передал Вашингтон, который ранее обвинил Тегеран в поддержке России в войне против Украины.

У Евросоюза есть доказательства передачи иранских ракет России

Информацию Брюссель получил от союзников. Пока эти данные изучают.

Нам известно о достоверной информации, предоставленной союзниками о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Питер Стано

Питер Стано

Спикер Евросоюза

В случае если передача иранских ракет России подтвердится, то Евросоюз отреагирует. Это будет скоординированный ответ вместе с международными партнерами.

Единодушная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Европейский Союз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами, в том числе посредством новых и значительных ограничительных мер против Ирана, — заявил Стано.

По всей вероятности, эти доказательства Брюсселю передал Вашингтон. Ранее США обвинили Тегеран в поддержке России в войне против Украины.

Иран отвергает обвинения в помощи РФ

Тегеран открещивается от помощи Москве. Якобы он против эскалации и призывает все страны прекратить поставлять оружие сторонам конфликта.

Иран мог передать РФ сотни баллистических ракет малой дальности.

И хотя Тегеран открещивается от помощи Москве, но известно об их углублении партнерства с 2022 года.

Именно Иран предоставил России беспилотники типа «шахед», которыми РФ каждую ночь терроризирует украинские города.

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