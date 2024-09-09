Иран передал баллистические ракеты РФ. Евросоюз имеет доказательства

Официальный Брюссель заявил, что ознакомился с доказательствами передачи Ираном баллистических ракет России. Такое заявление сделал спикер ЕС Питер Стано.

У Евросоюза есть доказательства передачи иранских ракет России

Информацию Брюссель получил от союзников. Пока эти данные изучают.

Нам известно о достоверной информации, предоставленной союзниками о поставках иранских баллистических ракет в Россию. Питер Стано Спикер Евросоюза

В случае если передача иранских ракет России подтвердится, то Евросоюз отреагирует. Это будет скоординированный ответ вместе с международными партнерами.

Единодушная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Европейский Союз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами, в том числе посредством новых и значительных ограничительных мер против Ирана, — заявил Стано. Поделиться

По всей вероятности, эти доказательства Брюсселю передал Вашингтон. Ранее США обвинили Тегеран в поддержке России в войне против Украины.

Иран отвергает обвинения в помощи РФ

Тегеран открещивается от помощи Москве. Якобы он против эскалации и призывает все страны прекратить поставлять оружие сторонам конфликта.

Иран мог передать РФ сотни баллистических ракет малой дальности.

И хотя Тегеран открещивается от помощи Москве, но известно об их углублении партнерства с 2022 года.