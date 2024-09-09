Иран передал баллистические ракеты РФ. Евросоюз имеет доказательства

Официальный Брюссель заявил, что ознакомился с доказательствами передачи Ираном баллистических ракет России. Такое заявление сделал спикер ЕС Питер Стано.
Главные тезисы
- Брюссель получил информацию о поставках иранских баллистических ракет в Россию от союзников. Сейчас эти данные изучаются.
- В случае подтверждения передачи иранских ракет России ЕС отреагирует новыми ограничениями против Ирана.
- Вероятно, эти доказательства Брюсселю передал Вашингтон, который ранее обвинил Тегеран в поддержке России в войне против Украины.
У Евросоюза есть доказательства передачи иранских ракет России
Информацию Брюссель получил от союзников. Пока эти данные изучают.
В случае если передача иранских ракет России подтвердится, то Евросоюз отреагирует. Это будет скоординированный ответ вместе с международными партнерами.
По всей вероятности, эти доказательства Брюсселю передал Вашингтон. Ранее США обвинили Тегеран в поддержке России в войне против Украины.
Иран отвергает обвинения в помощи РФ
Тегеран открещивается от помощи Москве. Якобы он против эскалации и призывает все страны прекратить поставлять оружие сторонам конфликта.
Иран мог передать РФ сотни баллистических ракет малой дальности.
И хотя Тегеран открещивается от помощи Москве, но известно об их углублении партнерства с 2022 года.
Именно Иран предоставил России беспилотники типа «шахед», которыми РФ каждую ночь терроризирует украинские города.
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