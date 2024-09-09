Іран передав балістичні ракети РФ. Євросоюз має докази

Офіційний Брюссель заявив, що ознайомився з доказами передачі Іраном балістичних ракет Росії. Таку заяву зробив речник ЄС Пітер Стано.

Євросоюз має докази передачі іранських ракет Росії

Інформацію Брюссель отримав від союзників. Наразі ці дані вивчають.

Нам відомо про достовірну інформацію, надану союзниками щодо постачання іранських балістичних ракет до Росії. Пітер Стано Речник Євросоюзу

У випадку, якщо передача іранських ракет Росії підтвердиться, то Євросоюз відреагує. Це буде скоординована відповідь разом з міжнародними партнерами.

Одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі за допомогою нових і значних обмежувальних заходів проти Ірану, — заявив Стано. Поширити

Ймовірно, ці докази Брюсселю передав Вашингтон. Раніше США звинуватили Тегеран у підтримці Росії у війні проти України.

Іран відкидає звинувачення у допомозі РФ

Тегеран відхрещується від допомоги Москві. Нібито він проти ескалації та закликає усі країни припинити постачати зброю сторонам конфлікту.

Іран міг передати РФ сотні балістичних ракет малої дальності.

І хоч Тегеран відхрещується від допомоги Москві, але відомо про їхнє поглиблення партнерства з 2022 року.