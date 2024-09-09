Іран передав балістичні ракети РФ. Євросоюз має докази

Офіційний Брюссель заявив, що ознайомився з доказами передачі Іраном балістичних ракет Росії. Таку заяву зробив речник ЄС Пітер Стано.
Головні тези:
- Брюссель отримав інформацію про постачання іранських балістичних ракет до Росії від союзників. Зараз ці дані вивчаються.
- У разі підтвердження передачі іранських ракет Росії ЄС відреагує новими обмеженнями проти Ірану.
- Ймовірно, ці докази Брюсселю передав Вашингтон, який раніше звинуватив Тегеран у підтримці Росії у війні проти України.
Євросоюз має докази передачі іранських ракет Росії
Інформацію Брюссель отримав від союзників. Наразі ці дані вивчають.
У випадку, якщо передача іранських ракет Росії підтвердиться, то Євросоюз відреагує. Це буде скоординована відповідь разом з міжнародними партнерами.
Ймовірно, ці докази Брюсселю передав Вашингтон. Раніше США звинуватили Тегеран у підтримці Росії у війні проти України.
Іран відкидає звинувачення у допомозі РФ
Тегеран відхрещується від допомоги Москві. Нібито він проти ескалації та закликає усі країни припинити постачати зброю сторонам конфлікту.
Іран міг передати РФ сотні балістичних ракет малої дальності.
І хоч Тегеран відхрещується від допомоги Москві, але відомо про їхнє поглиблення партнерства з 2022 року.
Саме Іран надав Росії безпілотники типу «шахед», якими РФ щоночі тероризує українські міста.
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