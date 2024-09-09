Іран передав балістичні ракети РФ. Євросоюз має докази
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Іран передав балістичні ракети РФ. Євросоюз має докази

ракети
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Джерело:  DW

Офіційний Брюссель заявив, що ознайомився з доказами передачі Іраном балістичних ракет Росії. Таку заяву зробив речник ЄС Пітер Стано.

Головні тези:

  • Брюссель отримав інформацію про постачання іранських балістичних ракет до Росії від союзників. Зараз ці дані вивчаються.
  • У разі підтвердження передачі іранських ракет Росії ЄС відреагує новими обмеженнями проти Ірану.
  • Ймовірно, ці докази Брюсселю передав Вашингтон, який раніше звинуватив Тегеран у підтримці Росії у війні проти України.

Євросоюз має докази передачі іранських ракет Росії

Інформацію Брюссель отримав від союзників. Наразі ці дані вивчають.

Нам відомо про достовірну інформацію, надану союзниками щодо постачання іранських балістичних ракет до Росії.

Пітер Стано

Пітер Стано

Речник Євросоюзу

У випадку, якщо передача іранських ракет Росії підтвердиться, то Євросоюз відреагує. Це буде скоординована відповідь разом з міжнародними партнерами. 

Одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі за допомогою нових і значних обмежувальних заходів проти Ірану, — заявив Стано.

Ймовірно, ці докази Брюсселю передав Вашингтон. Раніше США звинуватили Тегеран у підтримці Росії у війні проти України.

Іран відкидає звинувачення у допомозі РФ

Тегеран відхрещується від допомоги Москві. Нібито він проти ескалації та закликає усі країни припинити постачати зброю сторонам конфлікту. 

Іран міг передати РФ сотні балістичних ракет малої дальності.

І хоч Тегеран відхрещується від допомоги Москві, але відомо про їхнє поглиблення партнерства з 2022 року. 

Саме Іран надав Росії безпілотники типу «шахед», якими РФ щоночі тероризує українські міста. 

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