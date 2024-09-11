Іран доставив до Росії Каспійським морем понад 200 балістичних ракет

Супутниковий знімок зафіксував російське судно, яке доставляє балістичні ракети з Ірану до Росії. Іранські ракети після прибуття у РФ завантажили у великий потяг.
Головні тези:
- Іран доставив велику кількість балістичних ракет до Росії через Каспійське море, що може мати серйозні наслідки для ситуації в регіоні.
- Можливе використання цих ракет у війні проти України створює загрозу для її територіальної цілісності.
- Ракета Fath-360, яку передано Росії, має високу дальність та потужну бойову частину, що робить її небезпечною для об’єктів ураження.
- Пентагон підтвердив передачу Іраном Росії балістичних ракет, що підкреслює серйозність ситуації та необхідність активного міжнародного реагування.
У Росію прибули іранські ракети
Згідно з повідомленням, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії.
Найімовірніше, ці ракети будуть використані у війні проти України.
Після прибуття до РФ балістичні ракети Fath-360 завантажили у великий поїзд. Куди саме направили ракети потім — точно невідомо.
На думку українського джерела, на яке посилається Sky News, Fath-360 могли відправити на військовий полігон Ашулук, розташований в Астраханській області.
Іран передає балістичні ракети для РФ
Раніше в Пентагоні підтвердили, що Іран дійсно передав росіянам певну кількість балістичних ракет малої дальності. Також американці уточнили, що мова йде саме про Fath-360.
На відміну від GMRLS, Fath-360 має приблизно в 1,5 раза вищу дальність (до 120 км) та обладнана більш потужною бойовою частиною (150 кг). Наведення ракети забезпечує комбінована система інерціальної та супутникової навігації.
Таким чином, в зону дії Fath-360 потрапляє зокрема Миколаївська область. При цьому через високу швидкість ракети ефективно збивати її зможе лише обмежена кількість українських систем ППО.
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