Іран доставив до Росії Каспійським морем понад 200 балістичних ракет

Супутниковий знімок зафіксував російське судно, яке доставляє балістичні ракети з Ірану до Росії. Іранські ракети після прибуття у РФ завантажили у великий потяг.

У Росію прибули іранські ракети

Згідно з повідомленням, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії.

Найімовірніше, ці ракети будуть використані у війні проти України.

Відомо, що судно Port Olya 3 прибуло в російський порт "‎Оля" 4 вересня. Сам порт знаходиться в Астраханській області‎. При цьому судно було в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього, а саме — 29 серпня. Поширити

Супутниковий знімок російського судна з іранськими ракетами

Після прибуття до РФ балістичні ракети Fath-360 завантажили у великий поїзд. Куди саме направили ракети потім — точно невідомо.

На думку українського джерела, на яке посилається Sky News, Fath-360 могли відправити на військовий полігон Ашулук, розташований в Астраханській області.

Іран передає балістичні ракети для РФ

Раніше в Пентагоні підтвердили, що Іран дійсно передав росіянам певну кількість балістичних ракет малої дальності. Також американці уточнили, що мова йде саме про Fath-360.

Fath-360 є компактною іранською тактичною ракетою малої дальності, яку можна вважати аналогом керованого реактивного снаряда GMRLS. Ракета призначена для ураження особливо важливих об’єктів, наприклад, систем ППО, складів, командних пунктів тощо. Поширити

На відміну від GMRLS, Fath-360 має приблизно в 1,5 раза вищу дальність (до 120 км) та обладнана більш потужною бойовою частиною (150 кг). Наведення ракети забезпечує комбінована система інерціальної та супутникової навігації.