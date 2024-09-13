Дипломаты США раскрыли подробности поставок иранских ракет России

Снабжение оружием России из других стран дает агрессору возможность продолжать войну против Украины. Об этом заявил 13 сентября на заседании Совбеза заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

Россия получила партию из сотен иранских ракет

Вуд рассказал, что в конце 2023 года Иран и Россия подписали контракт на поставку сотен ракет, чтобы Россия совершала агрессию против Украины.

Прошлым летом иранский персонал обучал российских военнослужащих использовать баллистические ракеты ближнего радиуса действия Проект 360.

В этом месяце Россия получила первую партию из сотен этих ракет, отметил дипломат.

Максимальная дальность действия ракет составляет 120 км, и их развертывание позволяет России сохранять собственные ракеты большей дальности для использования на всей территории Украины, подчеркнул Вуд, добавив, что таким образом Москва намерена поразить больше объектов инфраструктуры в Украине накануне зимы. Роберт Вуд Заместитель постпреда США при ООН

Он напомнил, что передача России ракет является дополнением к тысячам беспилотных летательных аппаратов, которые Иран отправил в Россию с 2022 года и которые российские войска используют с разрушительными последствиями против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

Партнерство между Россией и Ираном не только представляет угрозу Украине и европейской безопасности, но и оказывает непосредственное влияние на дестабилизационную деятельность Ирана на Ближнем Востоке и во всем мире, отметил Вуд.

Кроме того, Россия импортировала десятки баллистических ракет и более 18 тыс. контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами из Северной Кореи, что является нарушением резолюций Совета Безопасности, которые Россия сама поддержала всего несколько лет назад, подчеркнул американский дипломат.

Рассказывая об обстрелах гражданской инфраструктуры, Вуд вспомнил, что «буквально вчера Россия нанесла удар по гражданскому судну в Черном море, которое перевозило пшеницу и направлялось в Египет». Поделиться

Он отметил, что "создание интегрированного потенциала противовоздушной обороны Украины является приоритетом для нас и других".

По его словам, США будут работать с Украиной, чтобы обеспечить ее возможностями, необходимыми для защиты от российских ракет и атак беспилотников.

Напомним, 10 сентября США официально подтвердили информацию о передаче Ираном России баллистических ракет.

Заседание Совбеза ООН 13 сентября: что известно

13 сентября Совет Безопасности ООН собрался по запросу России для «осуждения» военной помощи Украине со стороны стран Запада.

Постпред России при ООН Василий Небензя пригрозил странам, если они позволят Украине использовать их оружие для ударов вглубь РФ, "последствиями".