Дипломати США розкрили подробиці постачання іранських ракет Росії

Постачання зброї Росії з інших країн дають агресору можливість продовжувати війну проти України. Про це заявив 13 вересня на засіданні Радбезу заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд.
Головні тези:
- Поточне постачання іранських ракет Росії є загрозою для України та європейської безпеки.
- Співпраця між Росією та Іраном може призвести до дестабілізації на Близькому Сході та в усьому світі.
- Дипломати США підкреслюють необхідність створення потенціалу протиповітряної оборони для України для захисту від російських ракет та атак безпілотників.
- Детальні відомості про постачання ракет та підготовку російських військових надані американськими дипломатами на засіданні Ради Безпеки ООН.
Росія отримала партію з сотень іранських ракет
Вуд розповів, що наприкінці 2023 року Іран і Росія підписали контракт на постачання сотень ракет, аби Росія здійснювала агресію проти України.
Минулого літа іранський персонал навчав російських військовослужбовців використовувати балістичні ракети ближнього радіуса дії «Проєкт 360».
Цього місяця Росія отримала першу партію із сотень цих ракет, зазначив дипломат.
Він нагадав, що передача Росії ракет «є доповненням до тисяч безпілотних літальних апаратів, які Іран відправив до Росії з 2022 року і які російські війська використовують з руйнівними наслідками проти цивільного населення та інфраструктури України».
Партнерство між Росією та Іраном не тільки становить загрозу для України та європейської безпеки, а й безпосередньо впливає на дестабілізаційну діяльність Ірану на Близькому Сході й в усьому світі, зауважив Вуд.
Крім того, Росія імпортувала десятки балістичних ракет і понад 18 тис контейнерів із боєприпасами й пов'язаними з ними матеріалами з Північної Кореї, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки, які Росія сама підтримала лише кілька років тому, наголосив американський дипломат.
Він наголосив, що «створення інтегрованого потенціалу протиповітряної оборони України є пріоритетом для нас та інших».
За його словами, США працюватимуть з Україною, щоб забезпечити її можливостями, необхідними для захисту від російських ракет і атак безпілотників.
Нагадаємо, 10 вересня США офіційно підтвердили інформацію про передачу Іраном Росії балістичних ракет.
Засідання Радбезу ООН 13 вересня: що відомо
13 вересня Рада Безпеки ООН вкотре зібралася на запит Росії для «засудження» військової допомоги Україні з боку країн Заходу.
Постпред Росії при ООН Василь Небензя пригрозив країнам, якщо вони дозволять Україні використовувати їхню зброю для ударів углиб РФ, «наслідками».
Якщо рішення про зняття обмежень ухвалено або буде ухвалено, це означатиме, що з цього моменту країни НАТО починають пряму війну з Росією. У цьому разі ми будемо змушені ухвалювати відповідні рішення з усіма наслідками, що випливають із них, для західних агресорів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-