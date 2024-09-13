Дипломати США розкрили подробиці постачання іранських ракет Росії

Постачання зброї Росії з інших країн дають агресору можливість продовжувати війну проти України. Про це заявив 13 вересня на засіданні Радбезу заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд.

Росія отримала партію з сотень іранських ракет

Вуд розповів, що наприкінці 2023 року Іран і Росія підписали контракт на постачання сотень ракет, аби Росія здійснювала агресію проти України.

Минулого літа іранський персонал навчав російських військовослужбовців використовувати балістичні ракети ближнього радіуса дії «Проєкт 360».

Цього місяця Росія отримала першу партію із сотень цих ракет, зазначив дипломат.

Максимальна дальність дії ракет становить 120 км, і їх розгортання дає Росії змогу зберігати власні ракети більшої дальності для використання на всій території України, — підкреслив Вуд, додавши, що таким чином Москва має намір вразити більше об'єктів інфраструктури в Україні напередодні зими. Роберт Вуд Заступник постпреда США при ООН

Він нагадав, що передача Росії ракет «є доповненням до тисяч безпілотних літальних апаратів, які Іран відправив до Росії з 2022 року і які російські війська використовують з руйнівними наслідками проти цивільного населення та інфраструктури України».

Партнерство між Росією та Іраном не тільки становить загрозу для України та європейської безпеки, а й безпосередньо впливає на дестабілізаційну діяльність Ірану на Близькому Сході й в усьому світі, зауважив Вуд.

Крім того, Росія імпортувала десятки балістичних ракет і понад 18 тис контейнерів із боєприпасами й пов'язаними з ними матеріалами з Північної Кореї, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки, які Росія сама підтримала лише кілька років тому, наголосив американський дипломат.

Розповідаючи про обстріли цивільної інфраструктури, Вуд згадав, що «буквально вчора Росія завдала удару по цивільному судну в Чорному морі, що перевозило пшеницю і прямувало до Єгипту». Поширити

Він наголосив, що «створення інтегрованого потенціалу протиповітряної оборони України є пріоритетом для нас та інших».

За його словами, США працюватимуть з Україною, щоб забезпечити її можливостями, необхідними для захисту від російських ракет і атак безпілотників.

Нагадаємо, 10 вересня США офіційно підтвердили інформацію про передачу Іраном Росії балістичних ракет.

Засідання Радбезу ООН 13 вересня: що відомо

13 вересня Рада Безпеки ООН вкотре зібралася на запит Росії для «засудження» військової допомоги Україні з боку країн Заходу.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя пригрозив країнам, якщо вони дозволять Україні використовувати їхню зброю для ударів углиб РФ, «наслідками».