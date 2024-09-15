РФ розкриває Ірану ядерні таємниці в обмін на постачання ракет

США та Велика Британія занепокоєні тим, що Росія передає Ірану секретну ядерну інформацію та технології, які можуть допомогти Тегерану у створенні ядерної зброї.
Головні тези:
- Росія передає Ірану ядерні технології в обмін на ракети, створюючи загрозу для безпеки України та інших країн.
- США та Велика Британія висловлюють стурбованість та готовність діяти для протидії будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.
- Співпраця Росії та Ірану може призвести до дестабілізації на Близькому Сході та впливати на світову безпеку.
- Партнерство між РФ та Іраном порушує міжнародні норми та створює загрозу для України через постачання ракет та боєприпасів з Північної Кореї.
РФ ділиться з Іраном ядерними секретами
За словами західних чиновників, Кремль поглибив співпрацю з Іраном на тлі його ядерних амбіцій.
Це питання було обговорено цього тижня у Вашингтоні під час зустрічі прем'єра Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом. Вони висловили стурбованість розвитком подій і наголосили на посиленні військових зв'язків між Росією та Іраном.
Речник Ради національної безпеки США заявив, що адміністрація Байдена серйозно занепокоєна ядерною діяльністю Ірану, і Байден чітко дав зрозуміти, що США готові діяти, аби запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Тегерану.
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється ядерними технологіями з Іраном.
Він заявив, що в обмін на іранські ракети Fath-360 Москва надає Ірану інформацію, зокрема з ядерних і космічних питань.
Росія отримала партію з сотень іранських ракет
Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд розповів, що наприкінці 2023 року Іран і Росія підписали контракт на постачання сотень ракет, аби Росія здійснювала агресію проти України.
Минулого літа іранський персонал навчав російських військовослужбовців використовувати балістичні ракети ближнього радіуса дії «Проєкт 360».
Цього місяця Росія отримала першу партію із сотень цих ракет, зазначив дипломат.
Він нагадав, що передача Росії ракет «є доповненням до тисяч безпілотних літальних апаратів, які Іран відправив до Росії з 2022 року і які російські війська використовують з руйнівними наслідками проти цивільного населення та інфраструктури України».
Партнерство між Росією та Іраном не тільки становить загрозу для України та європейської безпеки, а й безпосередньо впливає на дестабілізаційну діяльність Ірану на Близькому Сході й в усьому світі, зауважив Вуд.
Крім того, Росія імпортувала десятки балістичних ракет і понад 18 тис контейнерів із боєприпасами й пов'язаними з ними матеріалами з Північної Кореї, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки, які Росія сама підтримала лише кілька років тому, наголосив американський дипломат.
За його словами, США працюватимуть з Україною, щоб забезпечити її можливостями, необхідними для захисту від російських ракет і атак безпілотників.
Нагадаємо, 10 вересня США офіційно підтвердили інформацію про передачу Іраном Росії балістичних ракет.
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