Іран нахабно звинуватив НАТО у розв'язуванні війни Росії проти України

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що уряд під його керівництвом не передавав Росії балістичні ракети. У промові він нахабно звинуватив НАТО у розв’язуванні війни РФ проти України.

Іран знову звинувачує НАТО і відхрещується від передання РФ ракет

Тегеран з серпня 2024 року не передавав Росії жодного озброєння, заявив Пезешкіян. Проте він не спростовує, що країни підтримують зв’язки.

Ми не постачали зброю Росії, — сказав Пезешкіян. Поширити

Після цього він словесно накинувся на НАТО. Нібито це саме Північноатлантичний альянс розв’язав війну в Україні, бо «порушив обіцянку не розширятися на схід».

Пезешкіян у промові згадав про Китай, який помирив Іран та Саудівську Аравію. За його словами, він надалі буде вибудовувати відносини з РФ та іншими країнами БРІКС.

Іран передав Росії балістичні ракети

Американська розвідка дізналась про постачання Тегераном зброї до Москви.

Іран передав РФ сотні балістичних ракет ближнього радіуса дії. Країни підписали договір про постачання ще восени 2023 року.

Перша партія озброєння була передана Росії у вересні 2024-го. Окрім цього, Тегеран продовжує постачати ударні дрони типу «шахед».

Іранські ракети можуть атакувати цілі на відстані до 120 км. Аналітики вважають, що вони допоможуть Росії атакувати енергетичну інфраструктуру України напередодні зими та зберігати дальнобійні ракети для обстрілу центру та заходу країни.

Євросоюз теж отримав докази передачі іранських балістичних ракет Росії. Проте Тегеран продовжує відхрещуватись від цього і звинувачує Захід у підтримці війни в Україні.