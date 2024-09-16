Стефанишина встретилась с генсеком НАТО. О чем договорились
Категория
Украина
Дата публикации

Стефанишина встретилась с генсеком НАТО. О чем договорились

Стефанишина и Столтенберг
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Источник:  Ольга Стефанишина

16 сентября Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретилась с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Главные тезисы

  • Обсуждение результатов Вашингтонского саммита НАТО и реализация решений в интересах поддержки безопасности Украины была темой встречи.
  • Важность создания “гуманитарного щита” над западными регионами Украины и ускорение инициативы NSATU для эффективной координации помощи подняла Ольга Стефанишина.
  • Необходимость усиления систем противовоздушной обороны и получения дополнительных систем ПВО для обеспечения безопасности Украины также стали важными вопросами мероприятия.

Стефанишина встретилась со Столтенбергом: о чем говорилось

Стороны обсудили состояние реализации решений по поддержке Украины, принятых на Вашингтонском саммите НАТО.

Для нас критически важно усиливать системы противовоздушной обороны и получить дополнительные системы ПВО.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины

Ольга Стефанишина также в связи с этим подняла вопрос об инициативе создания «гуманитарного щита», пояса безопасности над западными регионами Украины.

Вице-премьер-министр также подчеркнула необходимость ускорения запуска инициативы NSATU, что станет эффективным инструментом координации предоставления Украине безопасности помощи.

Отдельно была отмечена важность мониторинга и координации финансовых взносов в поддержку Украины в рамках выполнения обязательства союзников о предоставлении Украине в 2025 году помощи в размере 40 млрд евро.

Кроме того, состоялась встреча Стефанишиной по и. о. заместителя Генерального секретаря НАТО Борисом Руге, в ходе которой стороны обсудили имплементацию Украиной реформ в секторе безопасности и обороны, направленных на обеспечение совместимости украинских Вооруженных сил с силами Альянса.

Вопрос членства Украины в НАТО не снимается с повестки дня

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что вопрос членства Украины в НАТО союзники определили "необратимым путем". А рассмотрение вариантов вступления Украины в Альянс возможно только после получения приглашения.

Стефанишина заверила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет сниматься с повестки дня, потому что сами союзники определили, что этот путь необратим.

И вопрос евроатлантических стремлений Украины всегда был в повестке дня на всех встречах на всех уровнях с коллегами из США, и с украинской стороны это не изменится. Я считаю, что вопрос приглашения Украины в НАТО — это сам по себе элемент сдерживания российской агрессии.

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