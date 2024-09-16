Стефанишина встретилась с генсеком НАТО. О чем договорились

16 сентября Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретилась с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стефанишина встретилась со Столтенбергом: о чем говорилось

Стороны обсудили состояние реализации решений по поддержке Украины, принятых на Вашингтонском саммите НАТО.

Для нас критически важно усиливать системы противовоздушной обороны и получить дополнительные системы ПВО. Ольга Стефанишина Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины

Ольга Стефанишина также в связи с этим подняла вопрос об инициативе создания «гуманитарного щита», пояса безопасности над западными регионами Украины.

Вице-премьер-министр также подчеркнула необходимость ускорения запуска инициативы NSATU, что станет эффективным инструментом координации предоставления Украине безопасности помощи.

Отдельно была отмечена важность мониторинга и координации финансовых взносов в поддержку Украины в рамках выполнения обязательства союзников о предоставлении Украине в 2025 году помощи в размере 40 млрд евро.

Кроме того, состоялась встреча Стефанишиной по и. о. заместителя Генерального секретаря НАТО Борисом Руге, в ходе которой стороны обсудили имплементацию Украиной реформ в секторе безопасности и обороны, направленных на обеспечение совместимости украинских Вооруженных сил с силами Альянса.

Вопрос членства Украины в НАТО не снимается с повестки дня

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что вопрос членства Украины в НАТО союзники определили "необратимым путем". А рассмотрение вариантов вступления Украины в Альянс возможно только после получения приглашения.

Стефанишина заверила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет сниматься с повестки дня, потому что сами союзники определили, что этот путь необратим.