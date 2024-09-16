Стефанишина встретилась с генсеком НАТО. О чем договорились

16 сентября Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретилась с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Главные тезисы
- Обсуждение результатов Вашингтонского саммита НАТО и реализация решений в интересах поддержки безопасности Украины была темой встречи.
- Важность создания “гуманитарного щита” над западными регионами Украины и ускорение инициативы NSATU для эффективной координации помощи подняла Ольга Стефанишина.
- Необходимость усиления систем противовоздушной обороны и получения дополнительных систем ПВО для обеспечения безопасности Украины также стали важными вопросами мероприятия.
Стефанишина встретилась со Столтенбергом: о чем говорилось
Стороны обсудили состояние реализации решений по поддержке Украины, принятых на Вашингтонском саммите НАТО.
Ольга Стефанишина также в связи с этим подняла вопрос об инициативе создания «гуманитарного щита», пояса безопасности над западными регионами Украины.
Вице-премьер-министр также подчеркнула необходимость ускорения запуска инициативы NSATU, что станет эффективным инструментом координации предоставления Украине безопасности помощи.
Отдельно была отмечена важность мониторинга и координации финансовых взносов в поддержку Украины в рамках выполнения обязательства союзников о предоставлении Украине в 2025 году помощи в размере 40 млрд евро.
Кроме того, состоялась встреча Стефанишиной по и. о. заместителя Генерального секретаря НАТО Борисом Руге, в ходе которой стороны обсудили имплементацию Украиной реформ в секторе безопасности и обороны, направленных на обеспечение совместимости украинских Вооруженных сил с силами Альянса.
Вопрос членства Украины в НАТО не снимается с повестки дня
Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что вопрос членства Украины в НАТО союзники определили "необратимым путем". А рассмотрение вариантов вступления Украины в Альянс возможно только после получения приглашения.
Стефанишина заверила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет сниматься с повестки дня, потому что сами союзники определили, что этот путь необратим.
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