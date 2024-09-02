Вице-премьер Стефанишина раскрыла ключевое условие вступления Украины в НАТО
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Политика
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Вице-премьер Стефанишина раскрыла ключевое условие вступления Украины в НАТО

Ольга Стефанишина
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Источник:  РБК Украина

По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина станет членом НАТО исключительно в условиях возвращения оккупированных Россией территорий в пределах границ 1991 года.

Главные тезисы

  • Украина станет членом НАТО при условии возврата оккупированных территорий в соответствии с границами 1991 года.
  • Киев не планирует предлагать компромиссы по членству в НАТО без соответствующих предложений западных партнеров.
  • Украина успешно создала структуры внутри НАТО, включая миссию по координации военной помощи.
  • Нет формата для дискуссий о возвращении оккупированных территорий перед вступлением Украины в НАТО.
  • Украина усилила свое присутствие в НАТО путем создания двух важных структур внутри альянса.

Украина должна деоккупировать все захваченные Россией территории перед получением членства в НАТО

Вице-премьер отметила, что Украина не обязана предлагать какие-либо компромиссные варианты по членству в Альянсе пока западные партнеры не предложили Киеву это самое членство.

Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО, подчеркнула Стефанишина.

Также вице-премьер пояснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открыт.

Украина стремится освободить оккупированные РФ территории перед обретением членства в НАТО
Заседание Совета Украина-НАТО

Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создан ни один формат, где такие дискуссии могут иметь место, - объясняет Стефанишина.

Как Украине удалось усилить собственное присутствие в структурах НАТО

По словам вице-премьера, Украине уже удалось создать собственную структуру внутри НАТО.

Когда мы говорим о результатах Вашингтонского саммита, для Украины это большой успех, потому что внутри НАТО мы создали две структуры. Во-первых, в рамках военного европейского командования создана миссия НАТО по вопросу координации военной помощи, поддержки, тренировки. Неформально она называется NATO Ukraine Command, то есть подразделение в военной части структуры НАТО. Это структура, которая создается внутри НАТО для координации работы союзников и усиления формата Рамштайна. То есть фактически любое политическое решение, к которому мы двигаемся или к которому мы призываем, теперь будет прорабатываться в рамках существующей структуры. То есть у нас фактически есть департамент Украины в НАТО, – отмечает Стефанишина.

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