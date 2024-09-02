По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина станет членом НАТО исключительно в условиях возвращения оккупированных Россией территорий в пределах границ 1991 года.
Главные тезисы
- Украина станет членом НАТО при условии возврата оккупированных территорий в соответствии с границами 1991 года.
- Киев не планирует предлагать компромиссы по членству в НАТО без соответствующих предложений западных партнеров.
- Украина успешно создала структуры внутри НАТО, включая миссию по координации военной помощи.
- Нет формата для дискуссий о возвращении оккупированных территорий перед вступлением Украины в НАТО.
- Украина усилила свое присутствие в НАТО путем создания двух важных структур внутри альянса.
Украина должна деоккупировать все захваченные Россией территории перед получением членства в НАТО
Вице-премьер отметила, что Украина не обязана предлагать какие-либо компромиссные варианты по членству в Альянсе пока западные партнеры не предложили Киеву это самое членство.
Также вице-премьер пояснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открыт.
Как Украине удалось усилить собственное присутствие в структурах НАТО
По словам вице-премьера, Украине уже удалось создать собственную структуру внутри НАТО.
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