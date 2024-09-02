По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина станет членом НАТО исключительно в условиях возвращения оккупированных Россией территорий в пределах границ 1991 года.

Украина должна деоккупировать все захваченные Россией территории перед получением членства в НАТО

Вице-премьер отметила, что Украина не обязана предлагать какие-либо компромиссные варианты по членству в Альянсе пока западные партнеры не предложили Киеву это самое членство.

Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО, подчеркнула Стефанишина. Поделиться

Также вице-премьер пояснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открыт.

Заседание Совета Украина-НАТО

Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создан ни один формат, где такие дискуссии могут иметь место, - объясняет Стефанишина. Поделиться

Как Украине удалось усилить собственное присутствие в структурах НАТО

По словам вице-премьера, Украине уже удалось создать собственную структуру внутри НАТО.