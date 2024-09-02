За словами віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна стане членом НАТО виключно в умовах повернення окупованих Росією територій у межах кордону 1991 року.
Головні тези:
- Умовою вступу України до НАТО є повернення окупованих територій у межах кордону 1991 року.
- Україна не планує пропонувати компроміси щодо членства в НАТО доти, поки це членство не буде запропоноване західними партнерами.
- Україна успішно створила власні структури всередині НАТО, включаючи місію з координації військової допомоги.
- Київ спілкується з усіма стосовно ратифікації рішення про вступ України до НАТО.
- Поточний етап переговорів між Україною та союзниками не має формату для дискусій щодо повернення окупованих територій перед вступом до НАТО.
Україна має деокупувати всі захоплені Росією території перед отриманням членства у НАТО
Віце-прем’єр зазначила, що Україна не забов’язана пропонувати якісь компромісні варіанти щодо членства в Альянсі поки західні партнери не запропонували Києву це саме членство.
Також віцепрем'єр пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий.
Як Україні вдалось посилити власну присутність у структурах НАТО
За словами віце-прем’єра, Україні вже вдалось створити власні структури всередині НАТО.
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