Віцепрем'єрка Стефанішина розкрила ключову умову вступу України до НАТО
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Віцепрем'єрка Стефанішина розкрила ключову умову вступу України до НАТО

Ольга Стефанішина
Джерело:  РБК Україна

За словами віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна стане членом НАТО виключно в умовах повернення окупованих Росією територій у межах кордону 1991 року. 

Головні тези:

  • Умовою вступу України до НАТО є повернення окупованих територій у межах кордону 1991 року.
  • Україна не планує пропонувати компроміси щодо членства в НАТО доти, поки це членство не буде запропоноване західними партнерами.
  • Україна успішно створила власні структури всередині НАТО, включаючи місію з координації військової допомоги.
  • Київ спілкується з усіма стосовно ратифікації рішення про вступ України до НАТО.
  • Поточний етап переговорів між Україною та союзниками не має формату для дискусій щодо повернення окупованих територій перед вступом до НАТО.

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Віце-прем’єр зазначила, що Україна не забов’язана пропонувати якісь компромісні варіанти щодо членства в Альянсі поки західні партнери не запропонували Києву це саме членство.

Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО, - підкреслила Стефанішина.

Також віцепрем'єр пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий. 

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Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце, - пояснює Стефанішина.

Як Україні вдалось посилити власну присутність у структурах НАТО

За словами віце-прем’єра, Україні вже вдалось створити власні структури всередині НАТО.

Коли ми говоримо про результати Вашингтонського саміту, для України це великий успіх, тому що всередині НАТО ми створили дві структури. Перше, це в рамках військового європейського командування створена місія НАТО з питання координації військової допомоги, підтримки, тренування. Неформально вона називається NATO Ukraine Command, тобто це підрозділ у військовій частині структури НАТО. Це структура, яка створюється всередині НАТО для координації роботи союзників і для підсилення формату Рамштайну. Тобто фактично будь-яке політичне рішення, до якого ми рухаємося або до якого ми закликаємо, тепер буде пропрацьовуватись в рамках існуючої структури. Тобто у нас фактично є департамент України в НАТО, - наголошує Стефанішина.

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