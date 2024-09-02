За словами віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна стане членом НАТО виключно в умовах повернення окупованих Росією територій у межах кордону 1991 року.

Україна має деокупувати всі захоплені Росією території перед отриманням членства у НАТО

Віце-прем’єр зазначила, що Україна не забов’язана пропонувати якісь компромісні варіанти щодо членства в Альянсі поки західні партнери не запропонували Києву це саме членство.

Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО, - підкреслила Стефанішина. Поширити

Також віцепрем'єр пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий.

Засідання Ради Україна-НАТО

Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце, - пояснює Стефанішина. Поширити

Як Україні вдалось посилити власну присутність у структурах НАТО

За словами віце-прем’єра, Україні вже вдалось створити власні структури всередині НАТО.