Вступление Украины в Евросоюз. Стефанишина обсуждала с Консультативной группой ЕС сроки и приоритеты

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обсудила с Консультативной группой высокого уровня по вопросам вступления Украины в ЕС приоритеты и календарь мероприятий на пути в ЕС.

Стефанишина встретилась с Консультативной группой ЕС

В Консультативную группу входят 11 бывших еврокомиссаров, министров и послов из Исландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании с собственным опытом вступления их стран в ЕС. Ее визит начался с переговоров со Стефанишиной.

Об этом сообщил Офис Стефанишиной в Фейсбуке по итогам встречи в рамках первого визита группы в Украину.

Консультативная группа ЕС в Украине

Участники обсудили ожидания Украины в контексте вступления в ЕС, приоритеты и календарь, а также возможности взаимодействия с Консультативной группой на этом пути. Эксперты группы рассказали, как их опыт может помочь Украине продвигаться динамично в процессе вступления в ЕС.

Мы благодарны Северо-Балтийской группе за эту инициативу и рады приветствовать вас впервые в Киеве. Теперь, когда процесс вступления Украины в ЕС формально начался, перед нами стоит новый вызов — двигаться вперед, сохраняя высокий темп. Сегодня мы обсудили архитектуру переговорного процесса и наших ожиданий от каждого этапа. Ольга Стефанишина Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Она добавила, что впереди два дня встречи Группы с министерствами, парламентариями и гражданским обществом.

Во встрече также приняли участие заместитель Министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.

Офис Стефанишиной сообщил, что Консультативная группа выступает в рамках председательства Швеции в Северо-Балтийском сотрудничестве и была начата в апреле 2024 года министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстремом в присутствии министров стран Северной Балтии. Инициативу финансирует Швеция.

Вступление Украины в ЕС: актуальные новости

9 июля в Брюсселе началась первая двусторонняя встреча Украина-ЕС по оценке адаптации украинского законодательства к праву Европейского Союза.

Во время официального скрининга Европейская комиссия совместно со страной-кандидатом на членство в ЕС анализирует соответствие национального законодательства страны-кандидата соответствующему acquis ЕС (праву ЕС). Скрининг происходит по 33 переговорным разделам, сгруппированным по 6 кластерам (тематическим блокам). Поделиться

По результатам скрининга Еврокомиссия подготовит отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждому переговорному кластеру. Из этого документа будет окончательно понят уровень соответствия и дальнейший объем работы.