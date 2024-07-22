Вступление Украины в Евросоюз. Стефанишина обсуждала с Консультативной группой ЕС сроки и приоритеты

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обсудила с Консультативной группой высокого уровня по вопросам вступления Украины в ЕС приоритеты и календарь мероприятий на пути в ЕС.
Главные тезисы
- Ольга Стефанишина обсудила с Консультативной группой ЕС приоритеты и календарь мероприятий на пути в Евросоюз.
- Эксперты группы предоставляют ценные советы в процессе Евроинтеграции для Украины.
- Встречи украинских представителей с Консультативной группой высокого уровня по вступлению Украины в ЕС для обсуждения ожиданий, приоритетов и возможностей взаимодействия на этом пути.
Стефанишина встретилась с Консультативной группой ЕС
В Консультативную группу входят 11 бывших еврокомиссаров, министров и послов из Исландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании с собственным опытом вступления их стран в ЕС. Ее визит начался с переговоров со Стефанишиной.
Об этом сообщил Офис Стефанишиной в Фейсбуке по итогам встречи в рамках первого визита группы в Украину.
Участники обсудили ожидания Украины в контексте вступления в ЕС, приоритеты и календарь, а также возможности взаимодействия с Консультативной группой на этом пути. Эксперты группы рассказали, как их опыт может помочь Украине продвигаться динамично в процессе вступления в ЕС.
Она добавила, что впереди два дня встречи Группы с министерствами, парламентариями и гражданским обществом.
Во встрече также приняли участие заместитель Министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.
Офис Стефанишиной сообщил, что Консультативная группа выступает в рамках председательства Швеции в Северо-Балтийском сотрудничестве и была начата в апреле 2024 года министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстремом в присутствии министров стран Северной Балтии. Инициативу финансирует Швеция.
Вступление Украины в ЕС: актуальные новости
9 июля в Брюсселе началась первая двусторонняя встреча Украина-ЕС по оценке адаптации украинского законодательства к праву Европейского Союза.
По результатам скрининга Еврокомиссия подготовит отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждому переговорному кластеру. Из этого документа будет окончательно понят уровень соответствия и дальнейший объем работы.
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