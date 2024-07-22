Вступ України до Євросоюзу. Стефанішина обговорювала з Консультативною групою ЄС терміни та пріоритети
Категорія
Україна
Дата публікації

Вступ України до Євросоюзу. Стефанішина обговорювала з Консультативною групою ЄС терміни та пріоритети

Стефанішина
Джерело:  Ольга Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина обговорила з Консультативною групою високого рівня з питань вступу України до ЄС пріоритети та календар заходів на шляху до ЄС.

Головні тези:

  • Ольга Стефанішина обговорює з Консультативною групою ЄС пріоритети та календар заходів на шляху до вступу України до Євросоюзу.
  • Консультативна група високого рівня з питань вступу України до ЄС має великий досвід у цій області та може надати цінні поради в процесі євроінтеграції.
  • Європейська комісія аналізує відповідність національного законодавства України праву ЄС за 33 переговорними розділами.

Стефанішина зустрілася з Консультативною групою ЄС

До Консультативної групи входять 11 колишніх єврокомісарів, міністрів та послів з Ісландії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Данії із власним досвідом вступу їх країн до ЄС. Її візит розпочався з переговорів зі Стефанішиною.

Про це повідомив Офіс Стефанішиної у Фейсбуці за підсумками зустрічі в рамках першого візиту групи до України.

Консультативна група ЄС в Україні

Учасники обговорили очікування України у контексті вступу до ЄС, пріоритети та календар, а також можливості взаємодії з Консультативною групою на цьому шляху. Експерти групи, зокрема, розповіли, як їхній досвід може допомогти Україні просуватись динамічно у процесі вступу до ЄС.

Ми вдячні Північно-Балтійській групі за цю ініціативу, та раді вітати вас вперше у Києві. Тепер, коли процес вступу України до ЄС формально розпочався, перед нами стоїть новий виклик – рухатися вперед, зберігаючи високий темп. Сьогодні ми обговорили архітектуру переговорного процесу та наших очікувань від кожного з етапів.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Вона додала, що попереду два дні зустрічі Групи з міністерствами, парламентаріями та громадянським суспільством.

У зустрічі також взяли участь заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Офіс Стефанішиної поінформував, що Консультативна група виступає в межах головування Швеції в Північно-Балтійському співробітництві та була започаткована у квітні 2024 року міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом у присутності міністрів країн Північної Балтії. Ініціативу фінансує Швеція.

Вступ України до ЄС: актуальні новини

9 липня в Брюсселі розпочалась перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу.

Під час офіційного скринінгу Європейська комісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС аналізують відповідність національного законодавства країни-кандидата відповідному acquis ЄС (праву ЄС). Скринінг відбувається за 33 переговорними розділами, які згруповані за 6 кластерами (тематичними блоками).

За результатами скринінгу Єврокомісія підготує звіт щодо відповідності законодавства України праву ЄС по кожному переговорному кластеру. З цього документу буде остаточно зрозуміло рівень відповідності та подальший обсяг роботи.

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