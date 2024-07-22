Вступ України до Євросоюзу. Стефанішина обговорювала з Консультативною групою ЄС терміни та пріоритети

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина обговорила з Консультативною групою високого рівня з питань вступу України до ЄС пріоритети та календар заходів на шляху до ЄС.
Головні тези:
- Ольга Стефанішина обговорює з Консультативною групою ЄС пріоритети та календар заходів на шляху до вступу України до Євросоюзу.
- Консультативна група високого рівня з питань вступу України до ЄС має великий досвід у цій області та може надати цінні поради в процесі євроінтеграції.
- Європейська комісія аналізує відповідність національного законодавства України праву ЄС за 33 переговорними розділами.
Стефанішина зустрілася з Консультативною групою ЄС
До Консультативної групи входять 11 колишніх єврокомісарів, міністрів та послів з Ісландії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Данії із власним досвідом вступу їх країн до ЄС. Її візит розпочався з переговорів зі Стефанішиною.
Про це повідомив Офіс Стефанішиної у Фейсбуці за підсумками зустрічі в рамках першого візиту групи до України.
Учасники обговорили очікування України у контексті вступу до ЄС, пріоритети та календар, а також можливості взаємодії з Консультативною групою на цьому шляху. Експерти групи, зокрема, розповіли, як їхній досвід може допомогти Україні просуватись динамічно у процесі вступу до ЄС.
Вона додала, що попереду два дні зустрічі Групи з міністерствами, парламентаріями та громадянським суспільством.
У зустрічі також взяли участь заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.
Офіс Стефанішиної поінформував, що Консультативна група виступає в межах головування Швеції в Північно-Балтійському співробітництві та була започаткована у квітні 2024 року міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом у присутності міністрів країн Північної Балтії. Ініціативу фінансує Швеція.
Вступ України до ЄС: актуальні новини
9 липня в Брюсселі розпочалась перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу.
За результатами скринінгу Єврокомісія підготує звіт щодо відповідності законодавства України праву ЄС по кожному переговорному кластеру. З цього документу буде остаточно зрозуміло рівень відповідності та подальший обсяг роботи.
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