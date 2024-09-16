Стефанішина зустрілася з генсеком НАТО. Про що домовилися
Категорія
Україна
Дата публікації

Стефанішина зустрілася з генсеком НАТО. Про що домовилися

Стефанішина і Столтенберг
Джерело:  Ольга Стефанішина

16 вересня Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де зустрілась з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Головні тези:

  • Обговорення стану реалізації рішень щодо підтримки України на Вашингтонському саміті НАТО відбулося на зустрічі Ольги Стефанішиної та Єнса Столтенберга.
  • Ініціатива створення «гуманітарного щита» над західними регіонами України та прискорення запуску ініціативи NSATU для координації безпекової допомоги Україні теж стало темами заходу.
  • Моніторинг та координація фінансових внесків для підтримки України у рамках отримання 40 млрд євро від союзників у 2025 році були підняті на зустрічі.

Стефанішина зустрілася зі Столтенбергом: про що йшлося

Сторони обговорили стан реалізації рішень щодо підтримки України, які були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО.

Для нас критично важливим є посилювати системи протиповітряної оборони та отримати додаткові систем ППО.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністерка юстиції України

Ольга Стефанішина також у цьому зв’язку порушила питання щодо ініціативи створення «гуманітарного щита», поясу безпеки над західними регіонами України.

Віцепрем’єр-міністерка також наголосила на необхідності прискорення запуску ініціативи NSATU, що стане ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги.

Окремо було відзначено важливість моніторингу та координації фінансових внесків на підтримку України в рамках виконання зобов’язання союзників щодо надання Україні у 2025 році допомоги у розмірі 40 млрд євро.

Крім того, відбулась зустріч Стефанішиної з в. о. заступника Генерального секретаря НАТО Борісом Руге, в ході якої сторони обговорили імплементацію Україною реформ у секторі безпеки та оборони, спрямованих на забезпечення взаємосумісності українських Збройних сил із силами Альянсу.

Питання членства України в НАТО не знімається з порядку денного

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що питання членства України в НАТО союзники визначили “незворотним шляхом”. А розгляд варіантів вступу України до Альянсу можливий тільки після отримання запрошення. 

Стефанішина запевнила, що питання членства України в НАТО не буде зніматись з порядку денного, тому що самі союзники визначили, що цей шлях незворотній.

І питання євроатлантичних прагнень України завжди було в порядку денному на всіх зустрічах на всіх рівнях з колегами зі США, і з української сторони це не зміниться. Я вважаю, що питання запрошення України до НАТО — це є сам по собі елемент стримування російської агресії.

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