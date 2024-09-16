Стефанішина зустрілася з генсеком НАТО. Про що домовилися

16 вересня Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де зустрілась з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Головні тези:
- Обговорення стану реалізації рішень щодо підтримки України на Вашингтонському саміті НАТО відбулося на зустрічі Ольги Стефанішиної та Єнса Столтенберга.
- Ініціатива створення «гуманітарного щита» над західними регіонами України та прискорення запуску ініціативи NSATU для координації безпекової допомоги Україні теж стало темами заходу.
- Моніторинг та координація фінансових внесків для підтримки України у рамках отримання 40 млрд євро від союзників у 2025 році були підняті на зустрічі.
Стефанішина зустрілася зі Столтенбергом: про що йшлося
Сторони обговорили стан реалізації рішень щодо підтримки України, які були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО.
Ольга Стефанішина також у цьому зв’язку порушила питання щодо ініціативи створення «гуманітарного щита», поясу безпеки над західними регіонами України.
Віцепрем’єр-міністерка також наголосила на необхідності прискорення запуску ініціативи NSATU, що стане ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги.
Окремо було відзначено важливість моніторингу та координації фінансових внесків на підтримку України в рамках виконання зобов’язання союзників щодо надання Україні у 2025 році допомоги у розмірі 40 млрд євро.
Крім того, відбулась зустріч Стефанішиної з в. о. заступника Генерального секретаря НАТО Борісом Руге, в ході якої сторони обговорили імплементацію Україною реформ у секторі безпеки та оборони, спрямованих на забезпечення взаємосумісності українських Збройних сил із силами Альянсу.
Питання членства України в НАТО не знімається з порядку денного
Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що питання членства України в НАТО союзники визначили “незворотним шляхом”. А розгляд варіантів вступу України до Альянсу можливий тільки після отримання запрошення.
Стефанішина запевнила, що питання членства України в НАТО не буде зніматись з порядку денного, тому що самі союзники визначили, що цей шлях незворотній.
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