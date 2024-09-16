Стефанішина зустрілася з генсеком НАТО. Про що домовилися

16 вересня Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де зустрілась з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Стефанішина зустрілася зі Столтенбергом: про що йшлося

Сторони обговорили стан реалізації рішень щодо підтримки України, які були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО.

Для нас критично важливим є посилювати системи протиповітряної оборони та отримати додаткові систем ППО. Ольга Стефанішина Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністерка юстиції України

Ольга Стефанішина також у цьому зв’язку порушила питання щодо ініціативи створення «гуманітарного щита», поясу безпеки над західними регіонами України.

Віцепрем’єр-міністерка також наголосила на необхідності прискорення запуску ініціативи NSATU, що стане ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги.

Окремо було відзначено важливість моніторингу та координації фінансових внесків на підтримку України в рамках виконання зобов’язання союзників щодо надання Україні у 2025 році допомоги у розмірі 40 млрд євро.

Крім того, відбулась зустріч Стефанішиної з в. о. заступника Генерального секретаря НАТО Борісом Руге, в ході якої сторони обговорили імплементацію Україною реформ у секторі безпеки та оборони, спрямованих на забезпечення взаємосумісності українських Збройних сил із силами Альянсу.

Питання членства України в НАТО не знімається з порядку денного

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що питання членства України в НАТО союзники визначили “незворотним шляхом”. А розгляд варіантів вступу України до Альянсу можливий тільки після отримання запрошення.

Стефанішина запевнила, що питання членства України в НАТО не буде зніматись з порядку денного, тому що самі союзники визначили, що цей шлях незворотній.