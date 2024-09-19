Борис Джонсон закликав надати Україні членство в НАТО. Коли саме

Експрем'єр Великої Британії пропонує Заходу надати Україні дозвіл на удари зі своєї далекобійної зброї по території РФ і терміново надати членство в НАТО, ще до закінчення війни проти Росії.
Головні тези:
- Борис Джонсон закликав надати Україні членство в НАТО та дозвіл на удари до території РФ з далекобійної зброї.
- Для перемоги України необхідно дотримуватися трьох умов.
- Прийняття України в НАТО є найбільшим кроком для захисту країни від агресії Росії та надсилання важливого сигналу Кремлю.
Джонсон назвав три умови для перемоги України
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон просить західні країни перестати боятися "червоних ліній" Кремля і озвучив три кроки, які дозволять Україні перемогти.
Джонсон наголосив, що на кожному етапі війни Захід відмовляв Україні в озброєнні, такому як танки, літаки чи ракети з одним аргументом — страхом ескалації. Але, роки війни показали, що жодних "червоних ліній" у Кремля немає.
Він також наголосив, що поразка України означала б катастрофічний програш НАТО і закликав не допустити цього.
Другим кроком, на думку Джонсона, мав би стати дозвіл Заходу, і в першу чергу США, на удари далекобійною зброєю по території РФ, а також підготовка пакета кредитів у масштабах ленд-лізу на суму пів трильйона чи навіть трильйон доларів.
По-третє, і це найважливіше, нам потрібно покласти край невизначеності, яка переслідує Україну з часів закінчення холодної війни, і дати остаточне інституційне вираження долі, яку обрав український народ. Ми повинні прийняти Україну в НАТО зараз, і я маю на увазі зараз.
За його словами, Україну повинні взяти в НАТО ще до закінчення війни, оскільки в ст. 6 йдеться про те, що країни можуть бути членами Альянсу навіть у тому разі, якщо гарантії безпеки не поширюються на всі їхні міжнародно визнані території.
Столтенберг визнав провину НАТО стосовно України
Як зазначив генсек, блок дійсно міг запобігти повномасштабній війні. До прикладу, надати Україні зброю, про яку вона просила, щоб захиститися від агресії.
Зараз ми надаємо військову техніку для війни — тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні.
Генеральний секретар Альянсу нагадав про небажання членів блоку надавати зброю, про яку просила українська сторона перед російським вторгненням.
За його словами, на той момент НАТО справді дуже боявся ескалації у відносинах з Росією.
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