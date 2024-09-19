Борис Джонсон закликав надати Україні членство в НАТО. Коли саме

Експрем'єр Великої Британії пропонує Заходу надати Україні дозвіл на удари зі своєї далекобійної зброї по території РФ і терміново надати членство в НАТО, ще до закінчення війни проти Росії.

Джонсон назвав три умови для перемоги України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон просить західні країни перестати боятися "червоних ліній" Кремля і озвучив три кроки, які дозволять Україні перемогти.

Джонсон наголосив, що на кожному етапі війни Захід відмовляв Україні в озброєнні, такому як танки, літаки чи ракети з одним аргументом — страхом ескалації. Але, роки війни показали, що жодних "червоних ліній" у Кремля немає.

Путінський галас і брязкання шаблями виявилися нісенітницею, тому що насправді саме він боїться ескалації. Якщо ви справді стурбовані "ескалацією", то уявіть собі, що станеться, якщо Україна програє цю війну — адже саме тоді насправді почнеться ескалація. Україна не програє, але якби програла, ми б мали ризик ескалації по всій периферії колишньої радянської імперії, включно з кордоном з Польщею. Всюди, де Путін вважав би, що агресія принесе плоди. Борис Джонсон Експрем'єр Великої Британії

Він також наголосив, що поразка України означала б катастрофічний програш НАТО і закликав не допустити цього.

Нам потрібно стати серйозними і повернутися до реальності, і перший крок до здорового глузду — це зрозуміти, що з Путіним не можна досягти жодного почесного компромісу. Ми повинні відмовитися від будь-якої ідеї, що українці підуть на угоду. Існує лише одна альтернатива, і вона є морально правильною. Це реалізація триєдиного плану перемоги України, подібного до того, який, я вірю, президент Володимир Зеленський викладе в США в найближчі кілька днів. Поширити

Другим кроком, на думку Джонсона, мав би стати дозвіл Заходу, і в першу чергу США, на удари далекобійною зброєю по території РФ, а також підготовка пакета кредитів у масштабах ленд-лізу на суму пів трильйона чи навіть трильйон доларів.

По-третє, і це найважливіше, нам потрібно покласти край невизначеності, яка переслідує Україну з часів закінчення холодної війни, і дати остаточне інституційне вираження долі, яку обрав український народ. Ми повинні прийняти Україну в НАТО зараз, і я маю на увазі зараз.

За його словами, Україну повинні взяти в НАТО ще до закінчення війни, оскільки в ст. 6 йдеться про те, що країни можуть бути членами Альянсу навіть у тому разі, якщо гарантії безпеки не поширюються на всі їхні міжнародно визнані території.

Ми повинні зробити це в найближчі кілька місяців, тому що це найбільший крок, який ми можемо зробити, щоб покласти край цій жахливій війні. Прийнявши Україну в НАТО, ми надішлемо важливий сигнал Кремлю, який росіяни повинні почути. Поширити

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Як зазначив генсек, блок дійсно міг запобігти повномасштабній війні. До прикладу, надати Україні зброю, про яку вона просила, щоб захиститися від агресії.

Зараз ми надаємо військову техніку для війни — тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні.

Генеральний секретар Альянсу нагадав про небажання членів блоку надавати зброю, про яку просила українська сторона перед російським вторгненням.

За його словами, на той момент НАТО справді дуже боявся ескалації у відносинах з Росією.