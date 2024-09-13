Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном. Про що говорили

У Києві 13 вересня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Вони провели перемовини стосовно актуальної ситуації та важливості нарощування допомоги для Києва.
Головні тези:
- Під час зустрічі Зеленський з Джонсоном обговорювали актуальну ситуацію в Україні.
- Борис Джонсон приїхав у Київ для участі у Ялтинській європейській стратегії.
- Вони погодились, що Україні потрібно більше економічної, військової та політичної підтримки від партнерів.
- Ялтинська європейська стратегія є важливою міжнародною конференцією, яку відвідують топчиновники та бізнесмени з різних країн.
- Борис Джонсон приїжджає в Україну для участі у Ялтинській європейській стратегії два роки поспіль.
Зеленський зустрівся з Джонсоном
Експрем’єр Британії приїхав до Києва для участі у Ялтинській європейській стратегії. Вона проходить щорічно.
Зеленський та Джонсон обговорили важливість підтримки Києва. Вони дійшли згоди, що потрібно нарощувати економічну, військову та політичну допомогу Україні.
Що таке Ялтинська європейська стратегія
Міжнародна щорічна конференція була започаткована ще у 2003 році. Її відвідували українські та іноземні політики, бізнесмени.
До 2014 року захід проводився у Ялті. Після анексії півострова зустрічі Ялтинської європейської стратегії перенесли до Києва.
На конференцію приїжджають топчиновники та президенти інших країн. У різні роки Ялтинську європейську стратегію відвідали президент США Білл Клінтон, британський прем’єр Тоні Блер, президент Польщі Александер Квасневський, голова МВФ Домінік Стросс-Кан та інші.
Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон другий рік поспіль приїжджає в Україну для зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
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