Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном. Про що говорили

У Києві 13 вересня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Вони провели перемовини стосовно актуальної ситуації та важливості нарощування допомоги для Києва.

Зеленський зустрівся з Джонсоном

Експрем’єр Британії приїхав до Києва для участі у Ялтинській європейській стратегії. Вона проходить щорічно.

Голова держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни. Поширити

Зеленський та Джонсон обговорили важливість підтримки Києва. Вони дійшли згоди, що потрібно нарощувати економічну, військову та політичну допомогу Україні.

Борис Джонсон і Володимир Зеленський провели перемовини віч-на-віч

Що таке Ялтинська європейська стратегія

Міжнародна щорічна конференція була започаткована ще у 2003 році. Її відвідували українські та іноземні політики, бізнесмени.

До 2014 року захід проводився у Ялті. Після анексії півострова зустрічі Ялтинської європейської стратегії перенесли до Києва.

На конференцію приїжджають топчиновники та президенти інших країн. У різні роки Ялтинську європейську стратегію відвідали президент США Білл Клінтон, британський прем’єр Тоні Блер, президент Польщі Александер Квасневський, голова МВФ Домінік Стросс-Кан та інші.