Перемога України стане дійсно надійним миром — Зеленський на саміті Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський 11 вересня на відкритті четвертого саміту Кримської платформи заявив, що саме після анексії Криму у 2014 році Європа стала мішенню для Росії. Лише перемога України стане насправді надійним миром.

Зеленський виступив на саміті Кримської платформи

Голова держави сказав, що саме Кримська платформа змогла привернути увагу міжнародної спільноти до питання повернення півострова до складу України.

Сьогодні ми проводимо в Україні вже четвертий Саміт Кримської платформи — нашої особливої державної інституції, яка змогла повернути і зміцнити глобальну увагу до російської окупації нашого Криму. Володимир Зеленський Президент України

У 2014 році почалась агресія РФ проти України та проти того способу життя, який об’єднує європейські народи.

Європа для Росії стала мішенню саме тоді, у чотирнадцятому році, коли Путіну здалося, що він може дозволити собі вкрасти наш Крим, — сказав Зеленський. Поширити

Дипломатичні зусилля та супротив українців примушують Росію повернутись до реальності. Голова держави підкреслив, що важливо відновити справедливість та повернути мир в Україну.

Ми зараз, зокрема, завдяки Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме — до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і зрештою — надійний мир для всієї нашої землі, для всіх наших людей, — сказав Зеленський. Поширити

Зеленський подякував Латвії, Литві та Хорватії за допомогу в протистоянні з російською агресією.

Саміт Кримської платформи пройшов у Києві 11 вересня

У 2024 році відбувся вже четвертий саміт Кримської платформи. Він пройшов в українській столиці та об’єднав понад 60 представників з різних країн та міжнародних організацій.

Саміт відвідали президент Литви Гітанас Наусєда, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Механізм Кримської платформи був започаткований ще у 2021 році. Він має офіс у Києві, який постійно працює.