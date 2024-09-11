Перемога України стане дійсно надійним миром — Зеленський на саміті Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський 11 вересня на відкритті четвертого саміту Кримської платформи заявив, що саме після анексії Криму у 2014 році Європа стала мішенню для Росії. Лише перемога України стане насправді надійним миром.
Головні тези:
- Україна підтримується на шляху до надійного миру зусиллями кримської платформи та дипломатичними ініціативами.
- Російська агресія вимагає відповіді у відновленні міжнародного права та поверненні історичних територій.
- Зусилля українців та співпраця з міжнародними партнерами стимулюють Росію до повернення до реальності та відновлення миру в регіоні.
- Саміт Кримської платформи в українській столиці об'єднав понад 60 представників з різних країн та міжнародних організацій.
- Ініціатива Кримської платформи сприяє зміцненню глобальної уваги до проблеми окупації Криму та підтримці України на шляху до миру та справедливості.
Зеленський виступив на саміті Кримської платформи
Голова держави сказав, що саме Кримська платформа змогла привернути увагу міжнародної спільноти до питання повернення півострова до складу України.
У 2014 році почалась агресія РФ проти України та проти того способу життя, який об’єднує європейські народи.
Дипломатичні зусилля та супротив українців примушують Росію повернутись до реальності. Голова держави підкреслив, що важливо відновити справедливість та повернути мир в Україну.
Зеленський подякував Латвії, Литві та Хорватії за допомогу в протистоянні з російською агресією.
Саміт Кримської платформи пройшов у Києві 11 вересня
У 2024 році відбувся вже четвертий саміт Кримської платформи. Він пройшов в українській столиці та об’єднав понад 60 представників з різних країн та міжнародних організацій.
Саміт відвідали президент Литви Гітанас Наусєда, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.
Механізм Кримської платформи був започаткований ще у 2021 році. Він має офіс у Києві, який постійно працює.
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