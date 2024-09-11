У Києві відкрили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Меморіал нагадує про три трагедії

Меморіал у столичному сквері Миру покликаний нагадувати про три трагічні етапи в історії кримськотатарського народу: анексію Криму Російською імперією у 1783 році, радянську депортацію у 1944 році та російську окупацію у 2014-му.

Фото — president.gov.ua

Крим — це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою, традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму — ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій Крим, вільний від Росії та страху.Сьогодні відкриваємо український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу. І колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться в нашому, вільному Криму. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також зауважив, що план Формули миру — це й план повернення Криму, відновлення прав кримськотатарського народу, українців та всіх, хто живе на цій землі.

Мустафа Джемілєв додав, що цей меморіал не лише присвячений пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а й нагадує нам про те, із яким сусідом доводиться жити.

Фото — president.gov.ua

Жителі Криму вже 10 років перебувають у лапах правонаступників і послідовників того режиму, який здійснював масовий геноцид кримськотатарського народу, — сказав лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Поширити

Що відомо про Кримську платформу

"Кримська платформа" — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.

Цьогорічний саміт "Кримської платформи" пройде 11 вересня.