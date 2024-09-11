У Києві відкрили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

У Києві 11 вересня відкрили меморіал, присвячений жертвам геноциду кримськотатарського народу, в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.
Головні тези:
- Меморіал у Києві нагадує про анексію Криму, радянську депортацію та російську окупацію.
- Це символ боротьби за справедливість та можливість для кримчан повернутися додому, у вільний від Росії Крим.
- За ініціативи України створена “Кримська платформа” для захисту прав людини в Криму і деокупації півострова.
- Учасники саміту “Кримської платформи” прагнуть повернути увагу світу до проблеми Криму та зміцнення міжнародної безпеки.
Меморіал нагадує про три трагедії
Меморіал у столичному сквері Миру покликаний нагадувати про три трагічні етапи в історії кримськотатарського народу: анексію Криму Російською імперією у 1783 році, радянську депортацію у 1944 році та російську окупацію у 2014-му.
Глава держави також зауважив, що план Формули миру — це й план повернення Криму, відновлення прав кримськотатарського народу, українців та всіх, хто живе на цій землі.
Мустафа Джемілєв додав, що цей меморіал не лише присвячений пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а й нагадує нам про те, із яким сусідом доводиться жити.
Що відомо про Кримську платформу
"Кримська платформа" — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.
Цьогорічний саміт "Кримської платформи" пройде 11 вересня.
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