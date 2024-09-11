В Киеве открыли Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве открыли Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Офис Президента Украины
В Киеве открыли Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
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В Киеве 11 сентября был открыт мемориал, посвященный жертвам геноцида крымскотатарского народа, в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы.

Главные тезисы

  • Мемориал в Киеве напоминает о трагедиях крымскотатарского народа: аннексии, депортации и оккупации.
  • Открытие памятника приурочено к четвертому саммиту международной Крымской платформы.
  • Украинский президент и лидеры крымскотатарского народа выразили важность возвращения Крыма и восстановления прав жителей полуострова.
  • Мемориал напоминает о необходимости защиты прав человека в Крыму и деоккупации полуострова.
  • Крымская платформа - инициатива Украины для возвращения Крыма в повестку дня и укрепления безопасности в регионе.

Мемориал напоминает о трех трагедиях

Мемориал в столичном сквере Мира призван напоминать о трех трагических этапах в истории крымскотатарского народа: аннексии Крыма Российской империей в 1783 году, советской депортации в 1944 году и российской оккупации в 2014-м.

Фото — president.gov.ua

Крым — это не просто территория. Это часть нашей души, земля, где наши люди жили в мире и гармонии со своей культурой, языком, традициями. Мы не просто боремся за возвращение Крыма — мы боремся за восстановление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой Крым, свободный от России и страха. Сегодня открываем украинский национальный мемориал, посвященный почитанию трагедии крымскотатарского народа. И когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем свободном Крыму.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также отметил, что план Формулы мира — это и план возвращения Крыма, восстановление прав крымскотатарского народа, украинцев и всех живущих на этой земле.

Мустафа Джемилев добавил, что этот мемориал не только посвящен памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, но и напоминает нам о том, с каким соседом приходится жить.

Фото — president.gov.ua

Жители Крыма уже 10 лет находятся в лапах правопреемников и последователей того режима, который осуществлял массовый геноцид крымскотатарского народа, — сказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Что известно о Крымской платформе

"Крымская платформа" — инициированный Украиной международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, укреплению европейской и глобальной безопасности.

Нынешний саммит "Крымской платформы" пройдет 11 сентября.

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