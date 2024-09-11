В Киеве открыли Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В Киеве 11 сентября был открыт мемориал, посвященный жертвам геноцида крымскотатарского народа, в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы.
Главные тезисы
- Мемориал в Киеве напоминает о трагедиях крымскотатарского народа: аннексии, депортации и оккупации.
- Открытие памятника приурочено к четвертому саммиту международной Крымской платформы.
- Украинский президент и лидеры крымскотатарского народа выразили важность возвращения Крыма и восстановления прав жителей полуострова.
- Мемориал напоминает о необходимости защиты прав человека в Крыму и деоккупации полуострова.
- Крымская платформа - инициатива Украины для возвращения Крыма в повестку дня и укрепления безопасности в регионе.
Мемориал напоминает о трех трагедиях
Мемориал в столичном сквере Мира призван напоминать о трех трагических этапах в истории крымскотатарского народа: аннексии Крыма Российской империей в 1783 году, советской депортации в 1944 году и российской оккупации в 2014-м.
Глава государства также отметил, что план Формулы мира — это и план возвращения Крыма, восстановление прав крымскотатарского народа, украинцев и всех живущих на этой земле.
Мустафа Джемилев добавил, что этот мемориал не только посвящен памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, но и напоминает нам о том, с каким соседом приходится жить.
Что известно о Крымской платформе
"Крымская платформа" — инициированный Украиной международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, укреплению европейской и глобальной безопасности.
Нынешний саммит "Крымской платформы" пройдет 11 сентября.
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