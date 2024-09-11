Крим — це Україна. Ердоган звернувся до учасників саміту Кримської платформи

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 11 вересня заявив, що повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права. Він підтвердив підтримку суверенітету держави у відеозверненні до учасників саміту Кримської платформи.
Головні тези:
- Президент Туреччини Ердоган заявив про важливість повернення півострова Крим до складу України згідно з міжнародним правом.
- Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
- Страждання кримських татар після депортації та анексії 2014 року підкреслюють необхідність повернення півострова до складу України.
- Саміт Кримської платформи у Києві є спробою міжнародного співробітництва для відновлення миру та територіальної цілісності України.
Крим повинен повернутись до складу України ― Ердоган
Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України, її суверенітет та незалежність.
Страждання кримських татар після депортації 80 років тому ще більше поглибились після анексії Криму у 2014 році. Проте вони мають право щасливо та безпечно жити на своїй батьківщині, сказав президент Туреччини.
Ердоган також говорив про закінчення війни. На його думку, мир має бути на справедливих для України умовах, а країна повинна зберегти територіальну цілісність, суверенітет та незалежність.
Саміт Кримської платформи пройде 11 вересня у Києві
Це вже четверта офіційна міжнародна зустріч в рамках механізму, створеного для повернення півострова до складу України.
Саміт проходить в українській столиці. Раніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук говорив, що захід проведуть у Латвії.
Відкриття Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу присвячено четвертому саміту Кримської платформи.
На церемонії відкриття Зеленський сказав, що такий самий пам’ятник буде знаходитись на деокупованому півострові.
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