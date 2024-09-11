Крим — це Україна. Ердоган звернувся до учасників саміту Кримської платформи

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 11 вересня заявив, що повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права. Він підтвердив підтримку суверенітету держави у відеозверненні до учасників саміту Кримської платформи.

Крим повинен повернутись до складу України ― Ердоган

Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України, її суверенітет та незалежність.

Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається незмінною. Повернення Криму до складу України ― це вимога міжнародного права. Реджеп Тайїп Ердоган Президент Туреччини

Страждання кримських татар після депортації 80 років тому ще більше поглибились після анексії Криму у 2014 році. Проте вони мають право щасливо та безпечно жити на своїй батьківщині, сказав президент Туреччини.

Ердоган також говорив про закінчення війни. На його думку, мир має бути на справедливих для України умовах, а країна повинна зберегти територіальну цілісність, суверенітет та незалежність.

Я сподіваюся, що наша робота в рамках платформи сприятиме міжнародним зусиллям із досягнення миру в Криму, Україні та нашому регіоні, ― сказав Ердоган. Поширити

Саміт Кримської платформи пройде 11 вересня у Києві

Це вже четверта офіційна міжнародна зустріч в рамках механізму, створеного для повернення півострова до складу України.

Саміт проходить в українській столиці. Раніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук говорив, що захід проведуть у Латвії.

Відкриття Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу присвячено четвертому саміту Кримської платформи.