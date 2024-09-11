Крым ― это Украина. Эрдоган обратился к участникам саммита Крымской платформы
Категория
Украина
Дата публикации

Крым ― это Украина. Эрдоган обратился к участникам саммита Крымской платформы

Эрдоган
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Источник:  Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 сентября заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права. Он подтвердил поддержку суверенитета государства в видеообращении к участникам саммита Крымской платформы.

Главные тезисы

  • Президент Турции Эрдоган заявил о важности возвращения полуострова Крым в состав Украины согласно международному праву.
  • Турция поддерживает территориальную цельность, суверенитет и независимость Украины.
  • Страдания крымских татар после депортации и аннексии 2014 года подчеркивают необходимость возвращения полуострова в состав Украины.
  • Саммит Крымской платформы в Киеве является попыткой международного сотрудничества по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.

Крым должен вернуться в состав Украины ― Эрдоган

Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость.

Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины — это требование международного права.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Страдания крымских татар после депортации 80 лет назад еще больше усугубились после аннексии Крыма в 2014 году. Тем не менее они имеют право счастливо и безопасно жить на своей родине, сказал президент Турции.

Эрдоган тоже говорил об окончании войны. По его мнению, мир должен быть на справедливых условиях для Украины, а страна должна сохранить территориальную целостность, суверенитет и независимость.

Я надеюсь, что наша работа в рамках платформы будет способствовать международным усилиям по достижению мира в Крыму, Украине и нашем регионе, — сказал Эрдоган.

Саммит Крымской платформы пройдет 11 сентября в Киеве

Это уже четвертая официальная международная встреча в рамках механизма, созданного для возвращения полуострова в состав Украины.

Саммит проходит в украинской столице. Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук говорил, что мероприятие проведут в Латвии.

Открытие Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа посвящено четвертому саммиту Крымской платформы.

На церемонии открытия Зеленский сказал, что такой же памятник будет находиться на деоккупированном полуострове.

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