Крым ― это Украина. Эрдоган обратился к участникам саммита Крымской платформы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 сентября заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права. Он подтвердил поддержку суверенитета государства в видеообращении к участникам саммита Крымской платформы.

Крым должен вернуться в состав Украины ― Эрдоган

Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость.

Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины — это требование международного права. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Страдания крымских татар после депортации 80 лет назад еще больше усугубились после аннексии Крыма в 2014 году. Тем не менее они имеют право счастливо и безопасно жить на своей родине, сказал президент Турции.

Эрдоган тоже говорил об окончании войны. По его мнению, мир должен быть на справедливых условиях для Украины, а страна должна сохранить территориальную целостность, суверенитет и независимость.

Я надеюсь, что наша работа в рамках платформы будет способствовать международным усилиям по достижению мира в Крыму, Украине и нашем регионе, — сказал Эрдоган. Поделиться

Саммит Крымской платформы пройдет 11 сентября в Киеве

Это уже четвертая официальная международная встреча в рамках механизма, созданного для возвращения полуострова в состав Украины.

Саммит проходит в украинской столице. Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук говорил, что мероприятие проведут в Латвии.

Открытие Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа посвящено четвертому саммиту Крымской платформы.