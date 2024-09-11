Крым ― это Украина. Эрдоган обратился к участникам саммита Крымской платформы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 сентября заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права. Он подтвердил поддержку суверенитета государства в видеообращении к участникам саммита Крымской платформы.
Главные тезисы
- Президент Турции Эрдоган заявил о важности возвращения полуострова Крым в состав Украины согласно международному праву.
- Турция поддерживает территориальную цельность, суверенитет и независимость Украины.
- Страдания крымских татар после депортации и аннексии 2014 года подчеркивают необходимость возвращения полуострова в состав Украины.
- Саммит Крымской платформы в Киеве является попыткой международного сотрудничества по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.
Крым должен вернуться в состав Украины ― Эрдоган
Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость.
Страдания крымских татар после депортации 80 лет назад еще больше усугубились после аннексии Крыма в 2014 году. Тем не менее они имеют право счастливо и безопасно жить на своей родине, сказал президент Турции.
Эрдоган тоже говорил об окончании войны. По его мнению, мир должен быть на справедливых условиях для Украины, а страна должна сохранить территориальную целостность, суверенитет и независимость.
Саммит Крымской платформы пройдет 11 сентября в Киеве
Это уже четвертая официальная международная встреча в рамках механизма, созданного для возвращения полуострова в состав Украины.
Саммит проходит в украинской столице. Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук говорил, что мероприятие проведут в Латвии.
Открытие Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа посвящено четвертому саммиту Крымской платформы.
На церемонии открытия Зеленский сказал, что такой же памятник будет находиться на деоккупированном полуострове.
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