Победа Украины станет действительно надежным миром — Зеленский на саммите Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября на открытии четвертого саммита Крымской платформы заявил, что именно после аннексии Крыма в 2014 году Европа стала мишенью России. Только победа Украины станет действительно надежным миром.

Зеленский выступил на саммите Крымской платформы

Глава государства сказал, что именно Крымская платформа смогла привлечь внимание международного сообщества к вопросу возвращения полуострова в состав Украины.

Сегодня мы проводим в Украине уже четвертый Саммит Крымской платформы — нашего особого государственного института, который смог вернуть и укрепить глобальное внимание к российской оккупации нашего Крыма. Владимир Зеленский Президент Украины

В 2014 году началась агрессия РФ против Украины и против образа жизни, который объединяет европейские народы.

Европа для России стала мишенью именно тогда, в четырнадцатом году, когда Путину показалось, что он может позволить себе украсть наш Крым , — сказал Зеленский. Поделиться

Дипломатические усилия и сопротивление украинцев заставляют Россию вернуться к реальности. Глава государства подчеркнул, что важно восстановить справедливость и вернуть мир в Украину.

Мы сейчас, в частности, благодаря Крымской платформе, всем нашим дипломатическим усилиям, сопротивлению нашего народа, наших воинов абсолютно четко принуждаем Россию к реальности, а именно — к международному праву, к силе мировой солидарности, а также к необходимости восстановить для Украины полную справедливость и, наконец, надежный мир для всей нашей земли, для всех наших людей, — сказал Зеленский. Поделиться

Зеленский поблагодарил Латвию, Литву и Хорватию за помощь в противостоянии с российской агрессией.

Саммит Крымской платформы прошел в Киеве 11 сентября

В 2024 году прошел уже четвертый саммит Крымской платформы. Он состоялся в украинской столице и объединил более 60 представителей разных стран и международных организаций.

Саммит посетили президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Механизм Крымской платформы был начат еще в 2021 году. У инициативы есть офис в Киеве, который работает постоянно.