Победа Украины станет действительно надежным миром — Зеленский на саммите Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября на открытии четвертого саммита Крымской платформы заявил, что именно после аннексии Крыма в 2014 году Европа стала мишенью России. Только победа Украины станет действительно надежным миром.
Главные тезисы
- Украина поддерживается на пути надежного мира усилиями Крымской платформы и дипломатическими инициативами.
- Российская агрессия требует ответа на восстановление международного права и возвращение исторических территорий.
- Усилия украинцев и сотрудничество с международными партнерами стимулируют Россию к возвращению к реальности и восстановлению мира в регионе.
- Саммит Крымской платформы в украинской столице объединил более 60 представителей разных стран и международных организаций.
- Инициатива Крымской платформы способствует укреплению глобального внимания к проблеме оккупации Крыма и поддержки Украины на пути к миру и справедливости.
Зеленский выступил на саммите Крымской платформы
Глава государства сказал, что именно Крымская платформа смогла привлечь внимание международного сообщества к вопросу возвращения полуострова в состав Украины.
В 2014 году началась агрессия РФ против Украины и против образа жизни, который объединяет европейские народы.
Дипломатические усилия и сопротивление украинцев заставляют Россию вернуться к реальности. Глава государства подчеркнул, что важно восстановить справедливость и вернуть мир в Украину.
Зеленский поблагодарил Латвию, Литву и Хорватию за помощь в противостоянии с российской агрессией.
Саммит Крымской платформы прошел в Киеве 11 сентября
В 2024 году прошел уже четвертый саммит Крымской платформы. Он состоялся в украинской столице и объединил более 60 представителей разных стран и международных организаций.
Саммит посетили президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Механизм Крымской платформы был начат еще в 2021 году. У инициативы есть офис в Киеве, который работает постоянно.
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