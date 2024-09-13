Зеленський анонсував проведення другого Саміту миру. На захід запросять Росію
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував проведення другого Саміту миру. На захід запросять Росію

Зеленський
Джерело:  Le Monde

Президент України Зеленський заявив 13 вересня, що має на меті провести ще один міжнародний мирний саміт у листопаді з окресленням свого бачення припинення війни, на який буде запрошена Росія.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський планує провести Другий Саміт миру у листопаді з метою зупинення війни.
  • Президент не розголошував докладних деталей щодо свого плану завершення війни з Росією.
  • Другий Саміт миру у 2024 році стане важливим кроком для досягнення справедливого завершення конфлікту Росії з Україною.
  • Зеленський закликав світ долучитися до виконання Формули миру та посилити позиції для досягнення справедливого процесу відновлення миру.

Другий Саміт миру пройде у листопаді — Зеленський

Зеленський планує провести Другий саміт миру в листопаді. На захід планується запросити Росію.

Президент України оголосив, що зустрінеться з Байденом трохи більше ніж через місяць після раптової операції ЗСУ на Курщині, яка, за його словами, була частково спрямована на те, щоб змусити Росію почати «чесні» переговори.

Це оголошення було зроблено перед тим, як Байден має обговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, чи дозволити Києву запускати західні ракети великої дальності по Росії.

Планується моя зустріч із президентом Джо Байденом. Я представлю йому план перемоги.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський не повідомив конкретних подробиць щодо того, як завершити війну Росії проти України, зазначив лише, що його пропозиція включатиме «систему взаємопов’язаних рішень, які дадуть Україні достатньо влади — достатньо, щоб перевести цю війну на курс до миру».

Зеленський також дорікнув Заходу, що він занадто «боїться», щоб навіть згадувати про можливість збити російські ракети та безпілотники, націлені на Україну, хоча він допомагає Ізраїлю це зробити.

Другий Саміт миру може відбутися найближчими місяцями

Зеленський заявив, що хоче, аби протягом 2024 року відбувся другий Саміт миру, який повинен наблизити справедливе завершення війни Росії проти України.

На переконання глави держави, другий Саміт миру у 2024 році — цілком реальна мета, яку він та його команда можуть досягти.

Цього року нам потрібен другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру.

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