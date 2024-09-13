Зеленский анонсировал проведение второго Саммита мира. На мероприятие пригласят Россию
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал проведение второго Саммита мира. На мероприятие пригласят Россию

Зеленский
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Источник:  Le Monde

Президент Украины Зеленский заявил 13 сентября, что намерен провести еще один международный мирный саммит в ноябре с обозначением своего видения прекращения войны, на который будет приглашена Россия.

Главные тезисы

  • Зеленский анонсировал проведение второго Саммита мира в ноябре, на который пригласят Россию.
  • Второй Саммит мира станет важным шагом для достижения справедливого завершения войны России против Украины.
  • Зеленский предложит систему взаимосвязанных решений для прекращения войны и перехода к миру.
  • Планируется, что второй Саммит мира пройдет в ближайшие месяцы и сосредоточится на выполнении Формулы мира.

Второй Саммит мира пройдет в ноябре — Зеленский

Зеленский планирует провести Второй саммит мира в ноябре. Западом планируется пригласить Россию.

Президент Украины объявил, что встретится с Байденом чуть больше месяца спустя после внезапной операции ВСУ на Курщине, которая, по его словам, была частично направлена на то, чтобы заставить Россию начать «честные» переговоры.

Это объявление было сделано перед тем, как Байден должен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером или позволить Киеву запускать западные ракеты большой дальности по России.

Планируется моя встреча с президентом Джо Байденом. Я представлю ему план победы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский не сообщил конкретные подробности относительно того, как завершить войну России против Украины, отметил лишь, что его предложение будет включать «систему взаимосвязанных решений, которые дадут Украине достаточно власти — достаточно, чтобы перевести эту войну на курс к миру».

Зеленский также упрекнул Запад в том, что он слишком «боится», чтобы даже вспоминать о возможности сбить российские ракеты и беспилотники, нацеленные на Украину, хотя он помогает Израилю это сделать.

Второй саммит мира может состояться в ближайшие месяцы.

Зеленский заявил, что хочет, чтобы в течение 2024 года состоялся второй саммит мира, который должен приблизить справедливое завершение войны России против Украины.

По убеждению главы государства, второй Саммит мира в 2024 году вполне реальная цель, которую он и его команда могут достичь.

В этом году нам нужен второй Саммит мира. Это означает максимальное вовлечение мира в выполнение Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс восстановления мира.

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