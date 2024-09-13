Зеленский встретился с Борисом Джонсоном. О чем говорили

В Киеве 13 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они провели переговоры по актуальной ситуации и важности наращивания помощи для Киева.
Главные тезисы
- В ходе встречи Зеленский с Джонсоном обсуждали актуальную ситуацию в Украине.
- Борис Джонсон приехал в Киев для участия в Ялтинской европейской стратегии.
- Они согласились, что Украине нужно больше экономической, военной и политической поддержки от партнеров.
- Ялтинская европейская стратегия является важной международной конференцией, которую посещают топ-чиновники и бизнесмены из разных стран.
- Борис Джонсон приезжает в Украину для участия в Ялтинской европейской стратегии два года подряд.
Зеленский встретился с Джонсоном
Экс-премьер Британии приехал в Киев для участия в Ялтинской европейской стратегии. Она проходит ежегодно.
Зеленский и Джонсон обсудили важность поддержки Киева. Они пришли к согласию, что нужно наращивать экономическую, военную и политическую помощь Украине.
Что такое Ялтинская европейская стратегия
Международная ежегодная конференция впервые прошла еще в 2003 году. Ее посещали украинские и иностранные политики, бизнесмены.
До 2014 года мероприятие проводилось в Ялте. После аннексии полуострова встречи Ялтинской европейской стратегии перенесли в Киев.
На конференцию приезжают топ-чиновники и президенты других стран. В разные годы Ялтинскую европейскую стратегию посетили президент США Билл Клинтон, британский премьер Тони Блэр, президент Польши Александер Квасьневский, глава МВФ Доминик Стросс-Кан и другие.
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон второй год подряд приезжает в Украину для встречи Ялтинской европейской стратегии.
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