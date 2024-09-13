Зеленский встретился с Борисом Джонсоном. О чем говорили
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился с Борисом Джонсоном. О чем говорили

Офис Президента Украины
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Читати українською

В Киеве 13 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они провели переговоры по актуальной ситуации и важности наращивания помощи для Киева.

Главные тезисы

  • В ходе встречи Зеленский с Джонсоном обсуждали актуальную ситуацию в Украине.
  • Борис Джонсон приехал в Киев для участия в Ялтинской европейской стратегии.
  • Они согласились, что Украине нужно больше экономической, военной и политической поддержки от партнеров.
  • Ялтинская европейская стратегия является важной международной конференцией, которую посещают топ-чиновники и бизнесмены из разных стран.
  • Борис Джонсон приезжает в Украину для участия в Ялтинской европейской стратегии два года подряд.

Зеленский встретился с Джонсоном

Экс-премьер Британии приехал в Киев для участия в Ялтинской европейской стратегии. Она проходит ежегодно.

Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за его внимание к Украине, лидерство в обеспечении необходимой международной помощи в 2022 году и активную публичную адвокацию в поддержку нашей страны.

Зеленский и Джонсон обсудили важность поддержки Киева. Они пришли к согласию, что нужно наращивать экономическую, военную и политическую помощь Украине.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский провели переговоры с глазу на глаз

Что такое Ялтинская европейская стратегия

Международная ежегодная конференция впервые прошла еще в 2003 году. Ее посещали украинские и иностранные политики, бизнесмены.

До 2014 года мероприятие проводилось в Ялте. После аннексии полуострова встречи Ялтинской европейской стратегии перенесли в Киев.

На конференцию приезжают топ-чиновники и президенты других стран. В разные годы Ялтинскую европейскую стратегию посетили президент США Билл Клинтон, британский премьер Тони Блэр, президент Польши Александер Квасьневский, глава МВФ Доминик Стросс-Кан и другие.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон второй год подряд приезжает в Украину для встречи Ялтинской европейской стратегии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Победа Украины станет действительно надежным миром — Зеленский на саммите Крымской платформы
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскритиковал китайско-бразильский «мирный план» по завершению войны России против Украины
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал проведение второго Саммита мира. На мероприятие пригласят Россию
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?