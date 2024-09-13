Зеленский встретился с Борисом Джонсоном. О чем говорили

В Киеве 13 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они провели переговоры по актуальной ситуации и важности наращивания помощи для Киева.

Зеленский встретился с Джонсоном

Экс-премьер Британии приехал в Киев для участия в Ялтинской европейской стратегии. Она проходит ежегодно.

Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за его внимание к Украине, лидерство в обеспечении необходимой международной помощи в 2022 году и активную публичную адвокацию в поддержку нашей страны. Поделиться

Зеленский и Джонсон обсудили важность поддержки Киева. Они пришли к согласию, что нужно наращивать экономическую, военную и политическую помощь Украине.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский провели переговоры с глазу на глаз

Что такое Ялтинская европейская стратегия

Международная ежегодная конференция впервые прошла еще в 2003 году. Ее посещали украинские и иностранные политики, бизнесмены.

До 2014 года мероприятие проводилось в Ялте. После аннексии полуострова встречи Ялтинской европейской стратегии перенесли в Киев.

На конференцию приезжают топ-чиновники и президенты других стран. В разные годы Ялтинскую европейскую стратегию посетили президент США Билл Клинтон, британский премьер Тони Блэр, президент Польши Александер Квасьневский, глава МВФ Доминик Стросс-Кан и другие.