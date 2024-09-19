Борис Джонсон призвал предоставить Украине членство в НАТО. Когда именно

Экспремьер Великобритании предлагает Западу предоставить Украине разрешение на удары со своего дальнобойного оружия по территории РФ и срочно предоставить членство в НАТО, еще до окончания войны против России.
Главные тезисы
- Борис Джонсон призывает предоставить Украине членство в НАТО и разрешение на удары по территории РФ.
- Чтобы Украина победила, необходимо выполнить три условия, включая вступление в НАТО, разрешение на удары по России и предоставление финансовой помощи.
- По мнению Джонсона, следует сделать акцент на политической поддержке и конечном принятии Украины в НАТО срочно и безотлагательно.
Джонсон назвал три условия для победы Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит западные страны перестать бояться "красных линий" Кремля и озвучил три шага, которые позволят Украине победить.
Джонсон подчеркнул, что на каждом этапе войны Запад отказывал Украине в вооружении, таком как танки, самолеты или ракеты с одним аргументом — страхом эскалации. Но годы войны показали, что никаких "красных линий" у Кремля нет.
Он также подчеркнул, что поражение Украины означало бы катастрофический проигрыш НАТО и призвал не допустить этого.
Вторым шагом, по мнению Джонсона, должно стать разрешение Запада, и в первую очередь США, на удары дальнобойным оружием по территории РФ, а также подготовка пакета кредитов в масштабах ленд-лиза на сумму пол триллиона или даже триллион долларов.
В-третьих, и это самое важное, нам нужно положить конец неопределенности, которая преследует Украину со времен окончания холодной войны, и дать окончательное институциональное выражение судьбы, избранной украинским народом. Мы должны принять Украину в НАТО сейчас, и я имею в виду сейчас.
По его словам, Украину должны взять у НАТО еще до окончания войны, поскольку в ст. 6 говорится, что страны могут быть членами Североатлантического союза даже в том случае, если гарантии безопасности не распространяются на все их международно признанные территории.
Столтенберг признал вину НАТО в отношении Украины
Как отметил генсек, блок действительно мог предотвратить полномасштабную войну. Например, предоставить Украине оружие, о котором она просила, чтобы защититься от агрессии.
Сейчас мы предоставляем военную технику для войны — тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны.
Генеральный секретарь Альянса напомнил о нежелании членов блока предоставлять оружие, о котором просила украинская сторона перед российским вторжением.
По его словам, в тот момент НАТО действительно очень боялась эскалации в отношениях с Россией.
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