Борис Джонсон призвал предоставить Украине членство в НАТО. Когда именно
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Борис Джонсон призвал предоставить Украине членство в НАТО. Когда именно

Джонсон
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Источник:  The Spectator

Экспремьер Великобритании предлагает Западу предоставить Украине разрешение на удары со своего дальнобойного оружия по территории РФ и срочно предоставить членство в НАТО, еще до окончания войны против России.

Главные тезисы

  • Борис Джонсон призывает предоставить Украине членство в НАТО и разрешение на удары по территории РФ.
  • Чтобы Украина победила, необходимо выполнить три условия, включая вступление в НАТО, разрешение на удары по России и предоставление финансовой помощи.
  • По мнению Джонсона, следует сделать акцент на политической поддержке и конечном принятии Украины в НАТО срочно и безотлагательно.

Джонсон назвал три условия для победы Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит западные страны перестать бояться "красных линий" Кремля и озвучил три шага, которые позволят Украине победить.

Джонсон подчеркнул, что на каждом этапе войны Запад отказывал Украине в вооружении, таком как танки, самолеты или ракеты с одним аргументом — страхом эскалации. Но годы войны показали, что никаких "красных линий" у Кремля нет.

Путинский шум и бряцание саблями оказались чепухой, потому что на самом деле именно он боится эскалации. Если вы действительно озабочены "эскалацией", то представьте себе, что произойдет, если Украина проиграет эту войну — ведь именно тогда действительно начнется эскалация. Украина не проиграет, но если бы проиграла, мы бы имели риск эскалации по всей периферии бывшей советской империи, включая границу с Польшей. Повсюду, где Путин считал бы, что агрессия принесет плоды.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Экспремьер Великобритании

Он также подчеркнул, что поражение Украины означало бы катастрофический проигрыш НАТО и призвал не допустить этого.

Нам нужно стать серьезными и вернуться к реальности, и первый шаг к здравому смыслу — понять, что с Путиным нельзя достичь ни одного почетного компромисса. Мы должны отказаться от какой-либо идеи, что украинцы пойдут на сделку. Существует лишь одна альтернатива, и она морально правильна. Это реализация триединого плана победы Украины, подобного тому, который, я верю, президент Владимир Зеленский изложит в США в ближайшие несколько дней.

Вторым шагом, по мнению Джонсона, должно стать разрешение Запада, и в первую очередь США, на удары дальнобойным оружием по территории РФ, а также подготовка пакета кредитов в масштабах ленд-лиза на сумму пол триллиона или даже триллион долларов.

В-третьих, и это самое важное, нам нужно положить конец неопределенности, которая преследует Украину со времен окончания холодной войны, и дать окончательное институциональное выражение судьбы, избранной украинским народом. Мы должны принять Украину в НАТО сейчас, и я имею в виду сейчас.

По его словам, Украину должны взять у НАТО еще до окончания войны, поскольку в ст. 6 говорится, что страны могут быть членами Североатлантического союза даже в том случае, если гарантии безопасности не распространяются на все их международно признанные территории.

Мы должны сделать это в ближайшие несколько месяцев, потому что это самый большой шаг, который мы можем сделать, чтобы положить конец этой ужасной войне. Приняв Украину в НАТО, мы пошлем важный сигнал Кремлю, который россияне должны услышать.

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Как отметил генсек, блок действительно мог предотвратить полномасштабную войну. Например, предоставить Украине оружие, о котором она просила, чтобы защититься от агрессии.

Сейчас мы предоставляем военную технику для войны — тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны.

Генеральный секретарь Альянса напомнил о нежелании членов блока предоставлять оружие, о котором просила украинская сторона перед российским вторжением.

По его словам, в тот момент НАТО действительно очень боялась эскалации в отношениях с Россией.

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