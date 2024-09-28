Очень разумный шаг. В НАТО указали на весомый успех Украины

Как в НАТО комментируют Курскую операцию

Бауэр обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день ВСУ и армия РФ сталкиваются с идентичными проблемами, в частности с обучением рекрутов и поиском новых возможностей и боеприпасов.

По его убеждению, даже это не помешает врагу еще раз попытаться пойти в наступление, а Украине контратаковать.

Топвоенный НАТО подчеркнул, что Курск — это отличный пример, где проводилось контрнаступление, и куда совершила вторжение Украина.

Впервые с 1941 года иностранное государство очутилось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России из-за логистических линий, проходящих через Курск. Роб Бауэр Глава Военного комитета НАТО

По словам адмирала, если смотреть на стратегическом уровне, Украина создает для России стратегическую дилемму.

Прежде всего, речь идет о том, что Путин не смог защитить свою страну и это увидели не только россияне, но и весь мир.

Потому я считаю, что это очень разумный шаг Украины. Также это привело к дискуссии в России о том, что мы будем делать с этим, мы будем переориентироваться с Донбасса на Курск или нет? Поделиться

Курская операция могла не оправдать всех ожиданий

Адмирал обращает внимание на то, что в результате курского контрнаступления в Украины действительно "есть ряд успехов".

Несмотря на это, "некоторые вещи происходят, вероятнее всего, не так, как планировалось, как задумано".

Возможно, Украина ожидала отвода дополнительных войск из Донбасса в Курскую область. И это не так случилось, как, наверное, все думали, — добавил Бауэр. Поделиться

По его убеждению, на операцию в Курской области РФ нужно "смотреть многослойно: на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях".