Очень разумный шаг. В НАТО указали на весомый успех Украины

Курская операция Сил обороны Украины смогла создать огромную стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.
Главные тезисы
- Путин не смог защитить свою страну от прорыва украинских сил.
- Курская операция крайне важна на совершенно разных уровнях - стратегическом, оперативном и тактическом.
- Несмотря на значительные успехи, операции может не оправдать всех ожиданий.
Как в НАТО комментируют Курскую операцию
Бауэр обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день ВСУ и армия РФ сталкиваются с идентичными проблемами, в частности с обучением рекрутов и поиском новых возможностей и боеприпасов.
По его убеждению, даже это не помешает врагу еще раз попытаться пойти в наступление, а Украине контратаковать.
Топвоенный НАТО подчеркнул, что Курск — это отличный пример, где проводилось контрнаступление, и куда совершила вторжение Украина.
По словам адмирала, если смотреть на стратегическом уровне, Украина создает для России стратегическую дилемму.
Прежде всего, речь идет о том, что Путин не смог защитить свою страну и это увидели не только россияне, но и весь мир.
Курская операция могла не оправдать всех ожиданий
Адмирал обращает внимание на то, что в результате курского контрнаступления в Украины действительно "есть ряд успехов".
Несмотря на это, "некоторые вещи происходят, вероятнее всего, не так, как планировалось, как задумано".
По его убеждению, на операцию в Курской области РФ нужно "смотреть многослойно: на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях".
Глава Военного комитета (ВК) НАТО добавил, что Альянс не может игнорировать факт продвижения российских захватчиков в Украине, несмотря на то, что он до сих пор носит локальный характер.
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