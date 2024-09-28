Очень разумный шаг. В НАТО указали на весомый успех Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Очень разумный шаг. В НАТО указали на весомый успех Украины

Роб Бауэр
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Источник:  Интерфакс-Украина

Курская операция Сил обороны Украины смогла создать огромную стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Главные тезисы

  • Путин не смог защитить свою страну от прорыва украинских сил.
  • Курская операция крайне важна на совершенно разных уровнях - стратегическом, оперативном и тактическом.
  • Несмотря на значительные успехи, операции может не оправдать всех ожиданий.

Как в НАТО комментируют Курскую операцию

Бауэр обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день ВСУ и армия РФ сталкиваются с идентичными проблемами, в частности с обучением рекрутов и поиском новых возможностей и боеприпасов.

По его убеждению, даже это не помешает врагу еще раз попытаться пойти в наступление, а Украине контратаковать.

Топвоенный НАТО подчеркнул, что Курск — это отличный пример, где проводилось контрнаступление, и куда совершила вторжение Украина.

Впервые с 1941 года иностранное государство очутилось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России из-за логистических линий, проходящих через Курск.

Роб Бауэр

Роб Бауэр

Глава Военного комитета НАТО

По словам адмирала, если смотреть на стратегическом уровне, Украина создает для России стратегическую дилемму.

Прежде всего, речь идет о том, что Путин не смог защитить свою страну и это увидели не только россияне, но и весь мир.

Потому я считаю, что это очень разумный шаг Украины. Также это привело к дискуссии в России о том, что мы будем делать с этим, мы будем переориентироваться с Донбасса на Курск или нет?

Курская операция могла не оправдать всех ожиданий

Адмирал обращает внимание на то, что в результате курского контрнаступления в Украины действительно "есть ряд успехов".

Несмотря на это, "некоторые вещи происходят, вероятнее всего, не так, как планировалось, как задумано".

Возможно, Украина ожидала отвода дополнительных войск из Донбасса в Курскую область. И это не так случилось, как, наверное, все думали, — добавил Бауэр.

По его убеждению, на операцию в Курской области РФ нужно "смотреть многослойно: на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях".

Глава Военного комитета (ВК) НАТО добавил, что Альянс не может игнорировать факт продвижения российских захватчиков в Украине, несмотря на то, что он до сих пор носит локальный характер.

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