Німеччина уже почала активно готуватися до війни

Як вдалося дізнатися журналістам, Збройні сили Німеччини почали відпрацьовувати сценарії різних надзвичайних ситуацій. Офіційний Берлін припускає, що протягом наступних 5 років у Європі може розпочатися війна.

Війна в Європі все-таки можлива

Варто звернути увагу на те, що Бундесвер оголосив про продовження військових навчань "Red Storm Alpha", які тривали три дні.

За словами журналістів, Їхньою основною ціллю був захист важливої інфраструктури, отримання однакової картини ситуації на всіх рівнях та забезпечення швидкого і безпечного зв'язку між всіма учасниками.

У 2025 році військові розпочнуть навчання під назвою "Red Storm Bravo".

Члени Альянсу мають намір протидіяти війні, яка стала можливою після повномасштабного нападу РФ на Україну, разом.

Для цього вкрай важливо приготуватися до блискавичного розгортання військ із заходу на схід.

Що важливо розуміти, завдяки своєму геостратегічному розташуванню Німеччина виконує функцію центру.

Саме тому організація військових перевезень залізничним, автомобільним або повітряним транспортом, постачання продовольства, спальних місць або пального чи охорона цілих автомобільних колон мають бути відпрацьовані, щоб мати надійний стримуючий ефект, — пояснили в Бундесвері. Поширити

Як НАТО готується до війни

За словами керівництва блоку, повномасштабне вторгнення в Україну змусило країни Північноатлантичного Альянсу дати нову оцінку своїй спроможності захищатися від нападу.

Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер офіційно підтвердив, що під час саміту у Вільнюсі затвердили регіональні плани зі стримування та захисту від Росії та терористів.

Альянс збільшив чисельність сил швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання протягом першого місяця. Бауер зазначає, що саме такої кількості бійців має бути достатньо у разі "великого конфлікту" з Росією.

Заяви про те, що союзники мають бути готові до можливої війни з Росією, неодноразово лунали від генералів та політиків інших країн.