Лидер крупнейшей оппозиционной силы в Бундестаге Фридрих Мерц начал утверждать, что союзники Украины никогда не ставили себе целью ее победу в войне против России.

Мерц считает, что Украина не сможет победить

Что важно понимать, именно Мерц выдвинули кандидатом в канцлеры на выборах осенью 2025 года.

По словам последнего, Олаф Шольц спустя три дня после начала полномасштабной войны заявил, что на самом деле мы сейчас помогаем Украине не для того, чтобы выиграть эту войну, а чтобы не проиграть.

Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает, что она должна восстановить суверенитет над своей территорией. А Россия должна перестать нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы достаточно далеки от этого, — утверждает немецкий политик. Поделиться

По его убеждению, ситуация ужасная, поскольку союзники Украины начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало.

Тайная встреча относительно помощи Украине. Что сейчас о ней известно

Уже в скором времени глава Белого дома Джо Байден прибудет в Германию с официальным визитом.

По предварительным данным, 10 октября он проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Более того, туда пригласят президента Франции Эммануэля Макрона и британского лидера Кира Стармера.

Журналистам удалось узнать, что пока эти переговоры организуют тайно, однако о них могут все же объявить впоследствии.

Также известно, что они пройдут в так называемом формате "четверки". В центре внимания западных лидеров снова будет усиление поддержки Украины.

Почему на встречу не пригласили других союзников — пока неизвестно.