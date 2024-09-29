Зеленский отреагировал на жесткое требование спикера Палаты представителей США
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Зеленский отреагировал на жесткое требование спикера Палаты представителей США

Зеленский
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Источник:  Fox News

Глава государства Владимир Зеленский не будет обсуждать вопрос отзыва посла Украины в США Оксаны Маркаровой по требованию спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Главные тезисы

  • Зеленский заявил, что будет обсуждать эту ситуацию только со спикером своего парламента, а не с Джонсоном.
  • Джонсон считает визит в Пенсильванию предвыборной мерой в пользу Камалы Харрис и вмешательством в избирательный процесс в США.
  • Оксана Маркарова пока не комментировала эту скандальную ситуацию.

Что известно о новом конфликте между Джонсоном и Зеленским

Что важно понимать, спикер Джонсон обратился к президенту Украины с требованием уволить Маркарову.

Все это произошло из-за организованного ею визита Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители демократов.

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, планирует ли он отозвать Маркарову после этого инцидента.

По словам Владимира Зеленского, он будет обсуждать эту ситуацию только со спикером своего парламента, как того требует Конституция, а отнюдь не с Джонсоном.

Я президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны. Такова Конституция. Я не могу обсуждать это со спикером Джонсоном, со всем уважением.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно о требованиях Джонсона

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон требует от Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову из-за организованного ею визита в Пенсильванию.

По словам Джонсона, он расценивает это как предвыборную меру в поддержку Камалы Харрис и вмешательство в американские выборы.

Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы она честно и эффективно служила дипломатом в этой стране. Президент Зеленский должен немедленно устранить ее, — возмутился политик.

Маркарова пока никак не комментировала этот скандал. Она только прокомментировала визит Зеленского в США.

Как и планировали, Президент Владимир Зеленский завершил насыщенный визит в США в Нью-Йорке, где встретился с 45-м Президентом США Дональдом Трампом, которому представил План победы и обсудил многие вопросы, — написала она.

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