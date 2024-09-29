Зеленский отреагировал на жесткое требование спикера Палаты представителей США

Глава государства Владимир Зеленский не будет обсуждать вопрос отзыва посла Украины в США Оксаны Маркаровой по требованию спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Главные тезисы
- Зеленский заявил, что будет обсуждать эту ситуацию только со спикером своего парламента, а не с Джонсоном.
- Джонсон считает визит в Пенсильванию предвыборной мерой в пользу Камалы Харрис и вмешательством в избирательный процесс в США.
- Оксана Маркарова пока не комментировала эту скандальную ситуацию.
Что известно о новом конфликте между Джонсоном и Зеленским
Что важно понимать, спикер Джонсон обратился к президенту Украины с требованием уволить Маркарову.
Все это произошло из-за организованного ею визита Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители демократов.
Журналисты поинтересовались у украинского лидера, планирует ли он отозвать Маркарову после этого инцидента.
По словам Владимира Зеленского, он будет обсуждать эту ситуацию только со спикером своего парламента, как того требует Конституция, а отнюдь не с Джонсоном.
Что известно о требованиях Джонсона
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон требует от Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову из-за организованного ею визита в Пенсильванию.
По словам Джонсона, он расценивает это как предвыборную меру в поддержку Камалы Харрис и вмешательство в американские выборы.
Маркарова пока никак не комментировала этот скандал. Она только прокомментировала визит Зеленского в США.
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