Только свиньи. Президент Польши Дуда предстанет перед судом за оскорбление поляков

Громкий скандал в Польше, который разгорелся вокруг лидера страны Анджея Дуды, набирает обороты. Ему придется предстать перед судом из-за заявления о зрителях фильма Агнешки Голланд "Зеленая граница". Их он назвал "свиньями"

Дуду хотят привлечь к ответственности

Согласно данным издания Fakt, свое недовольство высказываниями президента Польши выразил Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Его представители заявили, что Анджей Дуда "оскорбил граждан собственной страны", когда тот сказал, что "в кинотеатре сидят только свиньи".

Организация обращает внимание на то, что первое слушание против Дуды состоится в Варшаве, однако через год — в октябре 2025 года.

Что важно понимать, в центре сюжета фильма история о беженцах с Ближнего Востока и Африки, которые делают все возможное, чтобы добраться до Европейского Союза "зеленой границей" между Беларусью и Польшей.

Режиссер фильма Агнешка Голланд хотела показать, как белорусская пропаганда привлекает мигрантов к границе и обещает легкий проход в ЕС.

Тот факт, что госпожа Голланд таким образом показывает польских служащих, выполняющих свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатрах”. Анджей Дуда Президент Польши

Как Дуда и его команда комментируют этот скандал

По словам самого президента Польши, это было не его заявление, а цитата.

Кроме того, Анджей Дуда напомнил представителям СМИ и всем поляк о существовании "закона о цитировании".

Адвокат польского лидера начал утверждать, что "это будет судебный процесс, не имеющий прецедента в истории".

Необходимо подчеркнуть и объяснить, что это гражданский процесс за нарушение личных прав против казны. Приговор по такому делу может предусматривать прощение или компенсацию или возмещение ущерба, если суд установит нарушение личных благ, указанных в Гражданском кодексе, — отметил юрист. Поделиться

По словам последнего, суд может обязать опубликовать извинения в СМИ.