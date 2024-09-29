Только свиньи. Президент Польши Дуда предстанет перед судом за оскорбление поляков

Громкий скандал в Польше, который разгорелся вокруг лидера страны Анджея Дуды, набирает обороты. Ему придется предстать перед судом из-за заявления о зрителях фильма Агнешки Голланд "Зеленая граница". Их он назвал "свиньями"
Главные тезисы
- Президент Польши Анджей Дуда обидел граждан своей страны.
- Судебный процесс против польского лидера бесприцедентен.
- В центре сюжета фильма, вокруг которого также разразился скандал, история о беженцах, пытающихся попасть в Европейский Союз через границу между Беларусью и Польшей.
Дуду хотят привлечь к ответственности
Согласно данным издания Fakt, свое недовольство высказываниями президента Польши выразил Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.
Его представители заявили, что Анджей Дуда "оскорбил граждан собственной страны", когда тот сказал, что "в кинотеатре сидят только свиньи".
Организация обращает внимание на то, что первое слушание против Дуды состоится в Варшаве, однако через год — в октябре 2025 года.
Что важно понимать, в центре сюжета фильма история о беженцах с Ближнего Востока и Африки, которые делают все возможное, чтобы добраться до Европейского Союза "зеленой границей" между Беларусью и Польшей.
Режиссер фильма Агнешка Голланд хотела показать, как белорусская пропаганда привлекает мигрантов к границе и обещает легкий проход в ЕС.
Как Дуда и его команда комментируют этот скандал
По словам самого президента Польши, это было не его заявление, а цитата.
Кроме того, Анджей Дуда напомнил представителям СМИ и всем поляк о существовании "закона о цитировании".
Адвокат польского лидера начал утверждать, что "это будет судебный процесс, не имеющий прецедента в истории".
По словам последнего, суд может обязать опубликовать извинения в СМИ.
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