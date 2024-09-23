Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, несмотря на определенные предостережения относительно ООН, до сих пор нет лучшей альтернативы, чем эта международная организация. Государства не способны самостоятельно справиться с глобальными вызовами.

У ООН нет лучших альтернатив

На пленарном заседании Саммита будущего в Нью-Йорке Дуда вступился за международную организацию, которую часто критикуют из-за низкой эффективности реакций на вторжение РФ в Украину.

Несмотря на многие предостережения относительно системы Организации Объединенных Наций, лучшей альтернативы мультилатерализму не существует. Современные глобальные вызовы сложные и требуют коллективных действий, поскольку невозможно противостоять им в одиночку на уровне отдельных государств. Анджей Дуда Президент Польши

Польский лидер отметил, что для восстановления веры в безопасность следует укрепить международное право.

Порядок, основанный на международном праве и солидарности, находится под серьезной угрозой.

Мы не можем мириться с ситуацией, когда подрывающие порядок, основанный на Уставе ООН, становятся все сильнее, — сказал президент Польши. Поделиться

Полномасштабное вторжение России в Украину — яркое свидетельство подрыва этого порядка.

РФ до сих пор остается постоянным членом Совбеза ООН. Ее не исключили после нападения на Украину.

Совбез ООН нуждается в реформах

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался по поводу формата деятельности этого органа. По его мнению, вторжение РФ в Украину показало, что Совбез ООН не может поддерживать глобальную безопасность.

Исправить эту ситуацию должны реформы, позволяющие сдерживать агрессию.

Навсегда также напомнил о важности помощи Украине. Он подчеркнул, что поддержка Киева основана на правилах международного порядка.