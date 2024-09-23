Лучшей альтернативы нет — Дуда вступился за ООН

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, несмотря на определенные предостережения относительно ООН, до сих пор нет лучшей альтернативы, чем эта международная организация. Государства не способны самостоятельно справиться с глобальными вызовами.
Главные тезисы
- Несмотря на критику, ООН остается лучшей альтернативой для решения глобальных проблем через коллективные действия.
- Современные глобальные вызовы так сложны, что отдельные страны не могут противостоять им без помощи других.
- Для восстановления веры в безопасность нужно укрепить международное право.
- Порядок, основанный на международном праве и солидарности, находится под серьезной угрозой. На это указывает полномасштабное вторжение России в Украину.
- Президент Польша Анджей Дуда призвал не мириться с ситуацией, когда страны, подрывающие порядок, основанный на Уставе ООН, становятся сильнее.
У ООН нет лучших альтернатив
На пленарном заседании Саммита будущего в Нью-Йорке Дуда вступился за международную организацию, которую часто критикуют из-за низкой эффективности реакций на вторжение РФ в Украину.
Польский лидер отметил, что для восстановления веры в безопасность следует укрепить международное право.
Порядок, основанный на международном праве и солидарности, находится под серьезной угрозой.
Полномасштабное вторжение России в Украину — яркое свидетельство подрыва этого порядка.
РФ до сих пор остается постоянным членом Совбеза ООН. Ее не исключили после нападения на Украину.
Совбез ООН нуждается в реформах
Президент Литвы Гитанас Науседа высказался по поводу формата деятельности этого органа. По его мнению, вторжение РФ в Украину показало, что Совбез ООН не может поддерживать глобальную безопасность.
Исправить эту ситуацию должны реформы, позволяющие сдерживать агрессию.
Навсегда также напомнил о важности помощи Украине. Он подчеркнул, что поддержка Киева основана на правилах международного порядка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-